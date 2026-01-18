Feroz incendio en La Boca: un galpón quedó destruido por las llamas y hubo momentos de pánico

Un voraz incendio se desató este domingo por la tarde en el barrio porteño de La Boca, donde un galpón repleto de mercadería fue consumido por el fuego y generó alarma entre los vecinos.

Un feroz incendio provocó momentos de pánico este domingo por la tarde en el barrio de La Boca, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que las llamas consumieran por completo un galpón cargado de mercadería. El siniestro ocurrió en la Avenida Pedro de Mendoza al 2900, entre las calles Carlos F. Melo e Irala.

El fuego se propagó con gran rapidez, lo que obligó a una inmediata y amplia intervención de los equipos de emergencia. En el lugar funciona un depósito fiscal habilitado por la Aduana, lo que incrementó la preocupación inicial por la magnitud del incendio y el tipo de mercadería almacenada.

Así comenzó el incendio en La Boca incendio en la boca Cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad trabajaron intensamente para controlar las llamas, con el apoyo de dos camiones cisterna que abastecieron de agua a los efectivos. Además, se montó un puesto médico preventivo y actuó la brigada de emergencias para asistir ante cualquier eventualidad.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que permanecieron en la zona mientras se desarrollaban las tareas de extinción y enfriamiento.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se registraron personas heridas, sin embargo hay un hombre afectado por intoxicación por inhalación de humo, según la confirmación de Alberto Crescenti, titular del SAME. Las causas del incendio aún no fueron determinadas y serán materia de investigación una vez finalizadas las tareas en el lugar.