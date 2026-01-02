Feriados 2026: uno por uno, todos los días libres y fines de semana largos confirmados

El Gobierno nacional publicó el calendario oficial de feriados para 2026 , que detalla cómo se distribuirán los días libres a lo largo del año. El esquema incluye feriados inamovibles, trasladables y jornadas con fines turísticos, una información clave para planificar viajes, actividades personales o pausas en la rutina laboral.

Con este cronograma de feriados , trabajadores, estudiantes y el sector turístico ya pueden identificar cuáles serán los meses con mayor cantidad de días no laborables y qué fechas permiten armar fines de semana largos sin necesidad de pedir días adicionales.

Dentro del calendario de feriados, hay fechas que se mantienen fijas y no se modifican. En 2026, los feriados inamovibles confirmados son:

Con los feriados 2026 confirmados, el calendario ya muestra qué fechas sirven para cortar la rutina y planificar escapadas.

Estos feriados estructuran buena parte del año y, en varios casos, permiten combinarse con el fin de semana para generar descansos prolongados.

Los feriados que caen lunes o viernes son los que más chances dan de armar fines de semana largos sin pedir días extra.

Además de los feriados fijos, el calendario incluye feriados trasladables, que pueden moverse para favorecer descansos más extensos y promover el turismo interno. En 2026, los feriados alcanzados por este régimen son :

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

image Entre feriados inamovibles, trasladables y turísticos, 2026 suma varios descansos que impactan en viajes y reservas.

La normativa vigente establece que los feriados que caen martes o miércoles pueden trasladarse al lunes anterior, mientras que los que coinciden con jueves o viernes pueden pasar al lunes siguiente. Si el feriado cae sábado o domingo, la autoridad de aplicación define si se mueve al viernes previo o al lunes posterior.

Gracias a esta combinación de feriados inamovibles y trasladables, 2026 tendrá varios descansos destacados: Carnaval ofrecerá un fin de semana extra largo de cuatro días; Semana Santa permitirá un descanso extendido con jueves y viernes; el 1° de mayo y el 25 de mayo generarán fines de semana largos; y agosto y noviembre también ofrecerán pausas de tres días.

image El esquema de feriados ordena el año y anticipa cuáles serán los meses con más días libres.

Qué es feriado, qué es día no laborable y cómo se aplican en 2026

No todos los feriados funcionan de la misma manera ni tienen el mismo alcance. Los feriados nacionales son obligatorios en todo el país y, si se trabaja en esas fechas, corresponde el pago adicional según la legislación laboral vigente.

Distinto es el caso de los días no laborables, en los que la actividad queda a criterio del empleador y no implica un feriado general. Existen días no laborables por motivos culturales o religiosos, como el 24 de abril para miembros de la comunidad armenia, o determinadas festividades reservadas a personas que profesan la religión judía o islámica. En estos casos, los trabajadores y estudiantes alcanzados pueden disponer del día para participar de las celebraciones, mientras que el resto de la actividad continúa con normalidad.

Además, el calendario contempla fines de semana largos con fines turísticos, definidos por el Poder Ejecutivo, que se suman a los feriados tradicionales para incentivar los viajes y la actividad económica en distintas regiones del país.