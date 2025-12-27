¡Feliz 2026! Como sos hoy estás hoy: no sos lo que parecés, parecés lo que sos.

¿Cómo necesitás ver para necesitar creer en el 2026 ? “Vivir en una cultura donde los datos de la ciencia estructuran los relatos es alimentar «la gran utopía del poder humano, la fuerza de la razón y el establecimiento de un futuro de felicidad universal». Nos sentimos superhombres porque nadamos en relatos que cuentan las prodigiosas victorias de la ciencia y nos hacen creer que podemos dominarlo todo” (Las almas heridas, Boris Cirulnik)

Después de una celebración todo pasa a ser lo que es.

Puede coincidir con lo celebrado vivido y por vivir…

Puede ser que ahora nos parecemos más.

Hay quienes son como nos tratan y nos tratan como quieren ser.

Hay quienes no son así como hacen creer. Lo que hacemos creer es en cómo somos…

¡Y uno es como el otro es para uno!

IMG-20251227-WA0094 El hombre quiere convertirse en Dios. Ilustración de Lisandro Ruiz.

Después de una celebración uno vuelve a ser lo que es

Y ser lo mismo o alguien más… O alguien menos…

Vuelve lo en común con el otro: lo que nos pone en conflicto y lo que nos une, lo por aceptar que nos diferencia o nos representa.

El lugar del otro es nuestro representante.

¡Soy como brindé!

“Mientras el hombre quiere convertirse en Dios para dominar al prójimo, Dios quiere convertirse en hombre para liberarnos de toda esclavitud. ¿Será suficiente este amor para cambiar nuestra historia?” (León XIV)

¡Que seas lo nuevo!

Lo demás ya lo fuiste…

Dios quiere convertirse en hombre

Lo que encontramos es como nos encontramos.

Lo que queremos dar es como lo queremos dar.

¡Podés abrazar como podés ser vos…!

El perdón no nos agota.

No nacés sólo una vez…

¡A pesar de todo el envión del sentido!

¡A festejar el sentido!

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.