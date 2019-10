Federico Azpilcueta: "Me inspira el nuevo yo"

"Siempre hay algo más que se puede aprender", dice Federico Azpilcueta. Un multifacético que, a pesar de las adversidades, jamás colgó el pincel. Inquieto y apasionado afirma que trata de cumplir el 99% de los objetivos que se propone.

Te lo presentamos en MDZ Arte.

¿Te dicen?

La gente suele decirme Fede y en los cuadros ponen "Cueta" porque mi apellido es Azpilcueta y por eso fue que hice tanto hincapié en mis últimas palabras.

¿Autodidacta o estudiado?

Estudiado. Estudié arquitectura y también estudié arte por afuera con varios profesores y siempre a la par, aunque a mi viejo no le gustaba mucho.

¿Qué es el arte para vos?

Para mi el arte es el 99% de mi vida básicamente . Los lunes voy a la Liga de Improvisación. Los martes, jueves, viernes, sábados y domingos te pongo un punto por lo menos en los cuadros, y si no estoy haciendo los cuadros estoy haciendo los bastidores, organizando para las muestras y así. Y en la parte de la arquitectura hoy, por ejemplo, estaba diseñando y viendo como iba a hacer la exposición de mañana de un cliente para un local comercial, que necesito primero dibujar, planificar para luego pasarla a 3D.

¿Qué expresás a través del arte?

En este cambio fuerte que transité quiero expresar, en mi próxima presentación, un cuadro donde se encuentra una persona que no vive el presente, es decir, ni en el pasado ni en el futuro, donde no se deje influenciar por los comentarios de las personas o de la vida misma. También que las redes sociales no nos hagan pensar en el fin de semana, sino que vivamos el hoy.

¿Se puede vivir del arte?

Sí yo creo que sí se puede vivir de él. Por más que sea difícil, pero es cuestión de moverse.

¿Qué sentís cuando pintás?

Siento como una liberación y siento que estoy creando a un hijo. Cuando vendo un cuadro siento que se me despega una parte de mí, es decir:

Así como me expreso en el cuadro, también lo vivo.

Y siempre digo que nunca los termino, porque siempre veo algo que cambiar o mejorar y eso tiene mucho que ver con las épocas y años que pinto mis obras.

¿Cómo te enfrentás a un lienzo blanco?

Por lo general, no me enfrento a un lienzo blanco sino que realizo más dibujos, porque es lo que hago todo el tiempo a todo momento. Si hay algo que no te lo puedo explicar con mis palabras, agarro un papel y te lo dibujo. Una vez dibujada la idea lo paso al lienzo, pero lo tengo que planificar antes.

Cuando mirás cuadros viejos tuyos, ¿te encontrás o ya no?

Sí, porque me veo en esa época pintando esos cuadros aunque hoy en día, con otra perspectiva, le modificaría cosas.

¿Cuál es tu sueño?

Me gustaría ser reconocido en el ámbito del arte y en la arquitectura.

¿Te gusta mostrar lo qué hacés? ¿Cómo te llevás con el marketing?

Qué buena pregunta. Recién ahora estoy mostrando lo que hago con el tema de las redes y todo eso, pero más que nada en el ámbito del arte y la arquitectura, porque en la música, por ejemplo todavía no me animo.

¿Qué te inspira?

Me inspira el nuevo “yo”. Una persona que salió de mucho dolor, pero se encontró a un nuevo Fede que es una persona más extrovertida, que se muestra más y que quiere hacer cosas por él mismo.

¿Qué sentís cuando terminás un cuadro?

Siento una satisfacción tremenda , es una sensación muy linda , donde uno al terminar una exposición o un cuadro comienza a ver los buenos resultados, buenos comentarios de la gente como cuando subís algo a tus redes sociales.

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

Le pongo valor teniendo en cuenta el tamaño del cuadro.

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista?

He vendido cuadros en Brasil, Japón y Europa. Pero para mí los que más valor le ponen a los cuadros, son los mendocinos

¿Dónde soñás con ver un cuadro tuyo?

Me encantaría en el Reina Rojas en Madrid, España. Porque siento que ese lugar va más con mi nuevo yo.

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?

Me gustaría una escultura de Juan Gavras, un cuadro de Martín Villalonga y cualquier obra de Laura Rudman.

Próxima muestra: 5 de diciembre, "La Casona" Bodega Los Toneles.