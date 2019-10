Leandro Pintos: "La obra no existe si nadie la ve"

Aunque Leandro Pintos comenzó su carrera entre el dibujo y la pintura, hoy es uno de los escultores más relevantes de nuestra provincia. "Creo que el arte es una disciplina necesaria para que las personas sean más sensibles; la obra es la que hace que el público se sensibilice", dice.

¿Autodidacta o estudiado?

Egresé de la Escuela Provincial de Bellas Artes e hice unos años en la Facultad de Artes de la UNCuyo.

¿Qué es el arte para vos?

El arte para mí es trabajo, despejarme, es sentirme realizado. Es cómo me relaciono con la gente, es una forma de vida.

¿Cuándo te diste cuenta que querías vivir del arte?

Para mi fue casi un accidente descubrir que iba a ser el arte mi forma de vida. Desde chico tenía otra carrera en mente pero cuando entré a la Escuela de Bellas Artes cambió mi forma de ver el mundo.

Leandro Pintos

¿Qué sentís cuando pintás?

Cuando trabajo tengo muchas sensaciones encontradas. Siento placer, sufrimiento, dudo, me entusiasmo, me sorprendo y a veces me desilusiono. No lo vivo como algo idealizado.

¿Cómo te enfrentás al material sin forma?

Generalmente, cuando empiezo una escultura, busco que el material me sugiera el camino. Tomo alguna forma como disparador. En cambio cuando dibujo sobre el papel en blanco o la madera cruda soy yo el que genera, mediante la línea, esas formas sugerentes.

Leandro Pintos

Cuando mirás cuadros viejos tuyos, ¿te encontrás o ya no?

Me encanta mi obra anterior. Encuentro esa misma búsqueda de la espontaneidad. Cuando vuelvo a ver obra anterior redescubro su significado.

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

Siempre fue mi anhelo. Muchos años tuve que hacer otro trabajo hasta que mi obra se fue afianzando mientras yo me profesionalizaba.

¿Se puede vivir del arte?

Es difícil. Estamos en el camino. Pero es una pelea que vale la pena.

Leandro Pintos

¿Cuál es tu gran sueño?

Poder viajar con la obra, hacer obra de gran formato.

¿Te gusta mostrar lo qué hacés? ¿Cómo te llevás con el marketing?

La obra no existe si nadie la ve. Me encanta que el marketing lo haga otro.

¿Qué te inspira?

El hecho de saber que voy a estar yo, con mis herramientas, frente a la materia, tratando de que algo suceda, que algo se revele (o no), eso es lo que me inspira.

Leandro Pintos

¿Qué sentís cuando terminás un cuadro?

Cuando termino una obra siento euforia. Me da una enorme alegría. Mientras que cuando la empiezo siento una necesidad enorme de trabajar, mucha ansiedad.

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

Distingo entre precio y valor. Me guío fríamente por lo primero, por supuesto con el consiguiente arrepentimiento en muchos casos.

Leandro Pintos

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista?

No hay diferencia.

¿Dónde soñás con ver un cuadro tuyo?

Sueño con ver una obra mía en el taller o la casa de los colegas que yo admiro y respeto.

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?

Me gustaria tener una obra de Fausto Caner.