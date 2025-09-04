Extendieron el Electro Fans: cómo comprar celulares desde $150.000

Este jueves 4 de septiembre se conoció una importante información respecto al Electro Fans . Es que los organizadores de este gran evento que ofrece descuentos en las tiendas de electrodomésticos, ya sea de forma virtual o física, confirmaron que el mismo se va a extender hasta el 7 de septiembre, es decir, hasta el próximo domingo.

A raíz de eso, las marcas potenciaron sus promociones y descuentos para seguir engrosando las ventas de cara al cierre del Electro Fans. Varias de las principales cadenas de electrodomésticos y tecnología del país iniciaron una liquidación especial de teléfonos celulares , con precios que parten desde los $150.000 y descuentos de hasta el 45 %.

El “Electro Fans 2025” se desarrolla tanto en tiendas físicas como en plataformas online . Entre las empresas que participan se encuentran Frávega, Cetrogar, Megatone, Casa del Audio, Hendel, Coppel y One City.

Motorola Moto E15 (64 GB) a $159.999 en Frávega.

Motorola G05 (64 GB) por $169.999 en Cetrogar.

Samsung Galaxy A06 (128 GB) disponible a $229.999 en Cetrogar.

TCL 40 Nxtpaper ofrecido en Movistar por $159.999.

Además, las promociones no se limitan a estas cadenas: se suman también opciones en el marketplace Mercado Libre y en Ferbi, una tienda especializada en celulares Samsung reacondicionados.

El evento “Electro Fans 2025” iba a estar activo entre el 1° y el 3 de septiembre, ofreciendo una ventana de tiempo reducida pero atractiva para quienes buscan renovar su dispositivo a un precio más accesible. Sin embargo, ahora se amplió hasta el 7 por determinación de los organizadores de forma oficial.