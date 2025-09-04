Extendieron el Electro Fans: cómo comprar celulares desde $150.000
El Electro Fans sumará días y se extenderá hasta el domingo. Las casas de tecnología ofrecen celulares a muy buen precio.
Este jueves 4 de septiembre se conoció una importante información respecto al Electro Fans. Es que los organizadores de este gran evento que ofrece descuentos en las tiendas de electrodomésticos, ya sea de forma virtual o física, confirmaron que el mismo se va a extender hasta el 7 de septiembre, es decir, hasta el próximo domingo.
A raíz de eso, las marcas potenciaron sus promociones y descuentos para seguir engrosando las ventas de cara al cierre del Electro Fans. Varias de las principales cadenas de electrodomésticos y tecnología del país iniciaron una liquidación especial de teléfonos celulares, con precios que parten desde los $150.000 y descuentos de hasta el 45 %.
El “Electro Fans 2025” se desarrolla tanto en tiendas físicas como en plataformas online. Entre las empresas que participan se encuentran Frávega, Cetrogar, Megatone, Casa del Audio, Hendel, Coppel y One City.
Los celulares en promoción en el Electro Fans
Algunas de las ofertas más relevantes son:
Motorola Moto E15 (64 GB) a $159.999 en Frávega.
Motorola G05 (64 GB) por $169.999 en Cetrogar.
Samsung Galaxy A06 (128 GB) disponible a $229.999 en Cetrogar.
TCL 40 Nxtpaper ofrecido en Movistar por $159.999.
Además, las promociones no se limitan a estas cadenas: se suman también opciones en el marketplace Mercado Libre y en Ferbi, una tienda especializada en celulares Samsung reacondicionados.
El evento “Electro Fans 2025” iba a estar activo entre el 1° y el 3 de septiembre, ofreciendo una ventana de tiempo reducida pero atractiva para quienes buscan renovar su dispositivo a un precio más accesible. Sin embargo, ahora se amplió hasta el 7 por determinación de los organizadores de forma oficial.