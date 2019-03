El fin de semana fue el primero extra largo del calendario oficial de feriados nacionales 2019, lo que generó un gran movimiento turístico en todo el país. Los distintos destinos fueron visitados tanto por argentinos como por extranjeros, una tendencia que sigue en alza.

Algunas organizadas por los municipios, otras de iniciativa privada, las actividades fueron numerosas y sumamente atractivas. Con un abanico de posibilidades, Mendoza recibió la visita de más de 60 mil turistas nacionales y extranjeros, que además pudieron respirar aire de Vendimia, ya que Carnaval coincidió con el inicio del calendario oficial de actividades en torno a nuestra fiesta. El sábado 2 de marzo se realizó la Bendición de los Frutos en el departamento de La Paz.

Según datos relevados por el Observatorio Turístico del Emetur, la ocupación hotelera ascendió hasta el 90% en promedio provincial. Tanto el sector privado como el público tienen altas expectativas también para el siguiente fin de semana, cuando Mendoza celebre la Fiesta Nacional de la Vendimia 2019. Precisamente para generar mayor movimiento turístico es que el Gobierno Provincial tomó la decisión de trasladar la fiesta para el segundo fin de semana de marzo.

“El sábado fue el día pico de ocupación, sobre todo en el Gran Mendoza. El promedio de estadía este año fue de 3,5 días. Y el gasto promedio se ubicó en los $2000 por día por persona para un visitante nacional, mientras que el extranjero gastó en promedio más de 100 dólares diarios”, informó la titular del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, desde Corrientes. La funcionaria viajó a esa provincia con el gobernador Cornejo para firmar un convenio tripartito de colaboración turística con sus pares Gustavo Valdés y Gerardo Morales.

el festejo en la Arístides también congregó a un gran números de visitantes.

Carnaval en el Le Parc, la Bendición de los Frutos, la Megadegustación de la Ciudad y el aniversario del Paseo Arístides, el Paseo de las Burbujas y Sabores en Guaymallén, la imperdible muestra de Francisco de Goya -que puede visitarse en San Rafael y en el Le Parc- son solo algunas de las actividades que pudieron disfrutarse durante el fin de semana extra largo.

El siguiente feriado en Argentina será el martes 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Vale aclarar que no generará un fin de semana largo, ya que el feriado es inamovible y el lunes 1 de abril no es uno de los días no laborales con fines turísticos dispuestos por el Gobierno Nacional.