Exámenes bajo sospecha: fraude, inteligencia artificial y el futuro de la formación médica en Argentina

Cada año, miles de jóvenes médicos residentes , atraviesan una de las etapas más determinantes de su carrera profesional: los Exámenes Únicos de Residencias Médicas. Esta evaluación nacional define no sólo qué profesionales ingresarán a los hospitales para formarse en especialidades críticas, sino también dónde, cómo y en qué condiciones lo harán.

La legitimidad de este instrumento fue puesta en jaque por una serie de anomalías que abrieron un debate impostergable: ¿estamos evaluando bien a quienes van a cuidar nuestra salud en las próximas décadas?

El escándalo se desató cuando el Ministerio de Salud de la Nación detectó resultados extraordinariamente altos en un subconjunto de aspirantes, cuyas calificaciones duplicaban los puntajes obtenidos en pruebas similares apenas días antes. Algunos postulantes, con formación extranjera, aparecían con 95 puntos en la sede nacional y apenas 45 en sedes hospitalarias independientes. La disparidad encendió todas las alarmas: se suspendió el orden de mérito, se anuló el ranking general y se convocó a una evaluación oral complementaria (o escrita según el caso) para el grupo bajo sospecha. La medida fue correcta, pero reveló una fragilidad estructural: el modelo mismo de evaluación ha quedado atrasado frente a la tecnología y las expectativas sociales.

No se trata solo de un potencial fraude . La evaluación basada en preguntas de opción múltiple, vigilancia presencial y corrección centralizada responde a una lógica del siglo pasado. Hoy, aplicaciones con reconocimiento óptico, inteligencia artificial generativa y plataformas interactivas permiten resolver preguntas complejas en segundos. Y si bien estas tecnologías pueden facilitar el fraude , también ofrecen herramientas poderosas para prevenirlo: vigilancia biométrica, análisis de patrones de respuesta, simulación adaptativa y evaluaciones escalonadas son solo algunos ejemplos aplicados con éxito en sistemas de salud de Canadá, Reino Unido y Australia.

Pero el problema no es solo técnico. También es pedagógico y político. Evaluar mediante una prueba estándar permite ordenar masivamente a miles de postulantes, pero deja afuera dimensiones claves: la capacidad de comunicarse con pacientes, de trabajar en equipo, de responder en contextos críticos. Lo que está en juego no es solo el acceso a un puesto: es la capacidad real de formarse y actuar clínicamente en un sistema de salud que necesita médicos resolutivos, empáticos y comprometidos.

La experiencia internacional muestra modelos alternativos y complementarios: estaciones clínicas objetivas (OSCE), entrevistas estructuradas, evaluaciones longitudinales en escenarios reales. Argentina podría avanzar hacia un esquema escalonado: un examen nacional general seguido por evaluaciones específicas según especialidad y sede formadora.

No reformar este sistema implica riesgos concretos: pérdida de legitimidad, desmotivación de vocaciones, profundización de desigualdades. Estudios recientes muestran un aumento sostenido en la migración de médicos al exterior, sobre todo entre los perfiles de alto rendimiento. También se verifica un desplazamiento creciente hacia ámbitos no asistenciales, especialmente en mujeres, quienes pese a representar más del 65% de las residentes activas en muchas provincias, siguen enfrentando barreras en especialidades como cirugía o terapia intensiva.

En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar un sistema de selección que no solo sea transparente y eficaz, sino también inclusivo y pedagógicamente robusto. La calidad de los futuros profesionales no puede depender de cuánto acceso tengan a academias privadas o a redes institucionales. Evaluar bien es una decisión estratégica sobre qué tipo de salud pública queremos.

Como médica y parte de un sistema que se construye desde el compromiso, sé que detrás de cada aspirante hay años de esfuerzo silencioso y vocación de servicio. Reformar el examen de residencias no es debilitar la exigencia: es fortalecer la justicia. Es decidir, como país, que quienes cuiden nuestra salud sean elegidos por lo que saben, por lo que pueden hacer y por lo que representan para el futuro del sistema sanitario argentino.

* María Recondo. Medica Especialista en Atención Primaria de la Salud. MN 86.848