Evacuaron la Universidad de Mendoza por una amenaza de bomba: tránsito cortado
Este viernes evacuaron la Universidad de Mendoza por una amenaza de bomba. El tránsito en Aristides Villanueva se encuentra cortado en esa zona.
Una amenaza de bomba en la Universidad de Mendoza hizo que tuvieran que evacuar el establecimiento este viernes pasadas las 10 horas. Los directivos recibieron un mail alertando y por eso las autoridades tomaron la decisión. Actualmente el tránsito en calle Aristides Villanueva y Huarpes se encuentra cortado.
Según lo que le informaron las autoridades a los estudiantes, las pericias durarán varias horas. "Nos avisaron como a las 10 que había una amenaza de bomba. Nos hicieron salir a todos y lo que nos preocupa a todos los estudiantes son nuestras pertenencias. La facultad va a estar cerrada durante todo el día", detalló una estudiante.
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