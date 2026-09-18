Evacuaron la Universidad de Mendoza por una amenaza de bomba: tránsito cortado

Una amenaza de bomba en la Universidad de Mendoza hizo que tuvieran que evacuar el establecimiento este viernes pasadas las 10 horas. Los directivos recibieron un mail alertando y por eso las autoridades tomaron la decisión. Actualmente el tránsito en calle Aristides Villanueva y Huarpes se encuentra cortado.

Según lo que le informaron las autoridades a los estudiantes, las pericias durarán varias horas. "Nos avisaron como a las 10 que había una amenaza de bomba. Nos hicieron salir a todos y lo que nos preocupa a todos los estudiantes son nuestras pertenencias. La facultad va a estar cerrada durante todo el día", detalló una estudiante.