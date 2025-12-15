Estos son los alimentos que se pueden consumir después de su fecha de vencimiento
Hay un listado de alimentos que pueden seguir consumiéndose una vez que pasa su fecha de vencimiento. Cuáles son.
Abrir la heladera o la alacena y ver productos cuya fecha de vencimiento ya pasó es algo habitual en muchas casas. La duda sobre si todavía se pueden comer lleva a que muchas personas tiren alimentos que, en realidad, siguen siendo seguros.
Sin embargo, especialistas en salud coinciden en que no siempre es necesario desecharlos inmediatamente después de esa fecha si se almacenaron correctamente y no muestran signos de deterioro.
Qué dicen los especialistas
Según profesionales nutricionistas y organismos sanitarios, las fechas impresas en los envases suelen estar relacionadas más con la calidad del alimento que con la seguridad para comerlo. Esto significa que, en muchos casos, el producto puede perder sabor o textura sin representar un riesgo para la salud.
Una distinción clave es entender qué tipo de fecha figura en el producto: la “fecha de caducidad” se asocia con seguridad alimentaria en productos altamente perecederos, mientras que la “fecha de consumo preferente” indica el período en el que el producto mantiene su mejor calidad y puede seguir siendo seguro después.
Consejos antes de consumir alimentos vencidos
Especialistas coinciden en que, antes de decidir tirar un alimento, conviene hacer una evaluación visual y olfativa: si el producto no huele mal, no presenta moho ni cambios de color o textura, puede seguir siendo apto para el consumo. Además, es importante verificar que el envase esté en buen estado y no tenga abultamientos, óxido o fugas.
Alimentos que suelen ser seguros tras su fecha:
Hay varios alimentos que, por su naturaleza o proceso de conservación, pueden consumirse con tranquilidad después de la fecha impresa en el envase si se han guardado adecuadamente:
- Pastas secas: Por su bajo nivel de humedad, pueden permanecer aptas incluso meses después de la fecha indicada.
- Mermeladas y productos azucarados: Su alto contenido de azúcar y acidez dificulta el crecimiento de bacterias, lo que permite consumirlos tiempo después de vencidos.
- Mayonesa sin abrir: El proceso de envasado y su acidez ayudan a conservarla más allá de la fecha señalada.
- Leche pasteurizada (sin abrir): Puede durar algunos días más si huele y se ve normal.
- Legumbres y arroz secos: Sin humedad y bien guardados, mantienen su seguridad durante largos períodos.
- Sopas o vegetales enlatados: El proceso de enlatado previene la proliferación microbiana siempre que el envase esté intacto.
- Cremas de frutos secos: Su bajo contenido de agua y alto en aceites hace que se mantengan en buen estado pasado el vencimiento.
Estos ejemplos muestran que, con criterio y observación, muchos alimentos no necesitan ser desechados solo por haber superado su fecha de caducidad, lo que ayuda a reducir el desperdicio en el hogar sin comprometer la salud.