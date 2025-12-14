La dieta secreta después de los 40 para equilibrar tus hormonas

El menú de los 40. ¿Qué comer para regular tus hormonas? Una dieta que puedes implementar para conectar con tu cuerpo.

Regular el equilibrio hormonal tras los 40 años se consigue, en gran medida, en la dieta diaria. Consumir ciertos alimentos funciona como una estrategia simple y deliciosa para asistir al cuerpo. El objetivo no es otro que mantener la salud y regular las hormonas a medida que pasan los años.

A los 40 años incluye esto en tu dieta Para un sistema hormonal en orden, las hojas verdes amargas se vuelven aliadas esenciales de la dieta. Verduras como el diente de león, la acelga o el kale estimulan la producción de bilis en el hígado. Esta acción es fundamental para que el organismo procese y elimine el exceso de estrógenos de forma eficiente.

kale Foto: incoltec.com kale Foto: incoltec.com Otro componente de gran valor nutricional es el salmón, rico en ácidos grasos Omega 3 de calidad superior. Estos lípidos son capaces de modular la inflamación en el cuerpo, lo que ayuda al correcto funcionamiento celular. La fibra, un nutriente con muchas bondades, juega un rol crucial en la gestión hormonal interna. Alimentos como el ajo, la cebolla, la alcachofa, el brócoli y la coliflor contribuyen a equilibrar los niveles de estrógenos circulantes. La fibra facilita el tránsito intestinal y la correcta evacuación de los excedentes hormonales.

Las grasas saludables del lino protegen el corazón. Foto: Archivo Las grasas saludables del lino protegen el corazón. Foto: Archivo El aguacate, con sus grasas saludables, es un fruto que aporta múltiples beneficios al sistema endocrino. Su consumo asiste a la producción de hormonas de forma natural. Las grasas buenas son componentes básicos que el cuerpo utiliza como materia prima para generar varias hormonas importantes.