Estaciones de servicio: aprobaron una ley que cambiará la forma de pagar al cargar nafta

La provincia de Buenos Aires aprobó la Ley N° 15.531 , que establece que los consumidores podrán manipular directamente los dispositivos electrónicos de cobro —como el posnet o terminal de pago— sin necesidad de entregar su tarjeta o documento al personal del comercio en estaciones de servicio .

Esta medida alcanza a todos los establecimientos que acepten pagos con tarjeta, incluidas las estaciones de servicio, y deberán adecuarse a la nueva normativa en un plazo de 90 días.

Esto ya ocurre en locales comerciales gastronómicos y son los clientes quienes pueden elegir manipular el posnet a la hora de abonar con medios de pago digitales o con tarjeta. Ahora también será una realidad para aquellos que carguen nafta o gasoil en sus autos en Buenos Aires y se espera que se amplíe hacia todo el país.

El propósito de la ley es aumentar la seguridad en las transacciones electrónicas, evitando posibles fraudes o robos de datos personales. De esta forma, los usuarios podrán insertar o acercar su tarjeta de débito o crédito al dispositivo sin intervención del empleado, reduciendo el riesgo de clonación o uso indebido del plástico.

El posnet podrá ser manipulado por los consumidores en una estación de servicio.

Los locales comerciales y de servicios deberán adaptar sus instalaciones para permitir que el cliente tenga acceso directo al posnet. Esto incluye:

Reubicar el equipo o incorporar extensores que faciliten su uso.

Incorporar sistemas inalámbricos o móviles que permitan acercar el dispositivo al consumidor.

Capacitar al personal para garantizar que el proceso de pago sea rápido, seguro y sin manipulación ajena.

El plazo máximo para implementar estas modificaciones será de 90 días desde la entrada en vigencia de la norma.

Aunque los clientes podrán operar el dispositivo por sí mismos, los comercios podrán solicitar la exhibición de la tarjeta y del DNI para verificar la identidad del titular. Sin embargo, no estará permitido que el empleado tome el plástico ni el documento para realizar el cobro.

Aquellos comercios que no cumplan con la disposición podrán enfrentar sanciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor provincial, que incluyen multas, advertencias o incluso clausuras temporales.