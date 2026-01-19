Esta es la modalidad de robo de autos que crece durante las vacaciones

Cuando se piensa en el robo de autos, muchas veces la imagen que aparece sigue siendo la de las películas: alguien forzando una cerradura con un destornillador o haciendo un puente de cables para arrancar el motor sin llave. Sin embargo, esos métodos son cada vez menos comunes. Con el avance de la tecnología, también cambiaron las formas de robar.

“En la actualidad, muchos delitos se realizan de manera silenciosa, sin romper vidrios ni forzar puertas. En algunos casos, los ladrones pueden llevarse un auto sin llaves y sin dejar rastros visibles. Esto sucede porque, más que atacar la parte mecánica, hoy el foco está puesto en la electrónica del vehículo.” sostiene Verónica Zoccali, Jefa de Producto IturanArgentina.

Los delincuentes buscan un equilibrio entre el valor del auto y la facilidad para robarlo. Algunos modelos, especialmente los más nuevos y de mayor gama, resultan más atractivos porque permiten copiar o interferir la señal del control remoto. A través del barrido de la captura de la señal de la llave, pueden abrir el vehículo y ponerlo en marcha en pocos minutos.

Durante las vacaciones, este tipo de robos se vuelve más frecuente. Los autos suelen quedar estacionados durante largos períodos, muchas veces en la vía pública o en lugares con poco movimiento, lo que facilita que el robo pase desapercibido.

Por eso, además de las medidas tradicionales, hoy es clave sumar nuevas formas de prevención. No se trata de una única solución, sino de combinar distintas barreras para que el robo lleve más tiempo y sea más complejo.

Algunas medidas simples para reducir el riesgo son:

- Evitar dejar el vehículo estacionado muchos días seguidos en el mismo lugar, especialmente durante las vacaciones.

- Verificar manualmente que el auto haya quedado bien cerrado y no confiar solo en el cierre remoto.

- Proteger la llave inteligente con una funda bloqueadora de señal o, como alternativa más económica, aunque menos práctica, envolverla en papel aluminio.

- Instalar un cortacorrientes, manual o a distancia, que impida el arranque del motor.

- Colocar un localizador para poder rastrear el auto en caso de robo.

Hoy, proteger un auto no depende de una sola acción, sino de sumar capas de seguridad. “Cuanto más tiempo y dificultad implique el intento, mayores serán las chances de que el delincuente desista. En una época de mayor movimiento y viajes, no se trata de estar preocupado, sino de anticiparse.” remarcó la especialista.

El 91,5% de la totalidad de los robos de vehículos se perpetraron en la vía pública, mientras que el 8,5% restante se produjo en garage. Del total de ellos, más de la mitad se cometieron por dos delincuentes (55,26%).

Las últimas estadísticas señalan que los autos particulares volvieron a ser los vehículos más robados, con el 65,67% de los casos. En segundo lugar, se ubicaron las 4x4 Pick Up, con un 19,40% de participación. Luego se posicionaron los camiones y las motos, con un 5,97% cada uno; por último, los vehículos utilitarios representaron el 2,99% del total de incidentes reportados.