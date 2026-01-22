Esta es la billetera virtual que conviene tener si viajás por las rutas de Buenos Aires este verano

Cuenta DNI ofrece reintegros en paradas de ruta y otros descuentos vigentes en enero para compras habituales, con topes semanales y locales adheridos.

Billetera virtual Cuenta DNI con reintegros para cuidar el gasto en viajes y compras de verano.

En plena segunda quincena de enero, la billetera virtual Cuenta DNI vuelve a ser un aliado para quienes viajan por las rutas bonaerenses: ya sea por el recambio de turistas o por escapadas de fin de semana, hay una promo vigente para gastar menos en las paradas.

La acción se realiza junto a YPF y está pensada para compras dentro de las tiendas YPF Full (no incluye combustible) en la provincia de Buenos Aires. El beneficio aplica para usuarios de la billetera virtual que paguen con Cuenta DNI en locales adheridos.

YPF Full Billetera virtual con promo en Full YPF los fines de semana y otros descuentos vigentes para enero. YPF Como funciona esta promoción El descuento es del 25% y se puede usar los fines de semana de enero en las tiendas Full YPF adheridas a la billetera virtual. Importante: el reintegro no alcanza a la carga de nafta o gasoil, solo a productos comprados en el shop.

El tope de reintegro es semanal y llega a $8.000. Por eso, en esta parte del mes conviene revisar cuánto margen te queda de reintegro y planificar las compras de ruta (agua, café, snacks o lo que necesites) para aprovechar mejor la promo con la billetera virtual.

Estas son otras ayudas clave de esta billetera virtual Además del beneficio de ruta, la billetera virtual también tiene otras promos que se pueden combinar a lo largo de la semana para sostener el ahorro en enero: