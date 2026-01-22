Esta es la billetera virtual que conviene tener si viajás por las rutas de Buenos Aires este verano
Cuenta DNI ofrece reintegros en paradas de ruta y otros descuentos vigentes en enero para compras habituales, con topes semanales y locales adheridos.
En plena segunda quincena de enero, la billetera virtual Cuenta DNI vuelve a ser un aliado para quienes viajan por las rutas bonaerenses: ya sea por el recambio de turistas o por escapadas de fin de semana, hay una promo vigente para gastar menos en las paradas.
La acción se realiza junto a YPF y está pensada para compras dentro de las tiendas YPF Full (no incluye combustible) en la provincia de Buenos Aires. El beneficio aplica para usuarios de la billetera virtual que paguen con Cuenta DNI en locales adheridos.
Como funciona esta promoción
El descuento es del 25% y se puede usar los fines de semana de enero en las tiendas Full YPF adheridas a la billetera virtual. Importante: el reintegro no alcanza a la carga de nafta o gasoil, solo a productos comprados en el shop.
El tope de reintegro es semanal y llega a $8.000. Por eso, en esta parte del mes conviene revisar cuánto margen te queda de reintegro y planificar las compras de ruta (agua, café, snacks o lo que necesites) para aprovechar mejor la promo con la billetera virtual.
Estas son otras ayudas clave de esta billetera virtual
Además del beneficio de ruta, la billetera virtual también tiene otras promos que se pueden combinar a lo largo de la semana para sostener el ahorro en enero:
- Comercios de cercanía (incluye rubros como carnicerías): 20% de descuento los viernes, con tope de $5.000 por día (se alcanza con $25.000 de consumo).
- Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope semanal informado en los listados de beneficios.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves en locales del programa.
- Grandes marcas de temporada: un 25% de ahorro todos los días de enero y febrero, con tope de $10.000 por semana y por persona en comercios adheridos.
Con este combo, la idea es simple: usar el fin de semana para la parada de ruta con Full YPF y, durante la semana, aprovechar el resto de los descuentos que ofrece la billetera virtual según el rubro y el día.