"Es de vida o muerte": es paciente oncológica y OSEP no le entrega su medicación desde junio

Adriana tiene 67 años, es jubilada. En el 2017 le diagnosticaron cáncer de mama . Luego apareció la metástasis ósea . Como parte de su tratamiento tiene que tomar dos medicamentos: fulvestrant y palbociclib. Sin embargo, desde el mes de junio que no recibe uno de ellos, ya que la Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza ( OSEP ) no se lo entrega. Tampoco le dan respuestas, a pesar de ser afiliada desde hace casi 40 años.

"No ha llegado, no está", le han dicho desde OSEP en diferentes ocasiones en las que ha ido a buscar su medicación . "Nadie nos responde, no te explican nada. No hay nadie que se haga cargo del problema o te diga cómo solucionarlo", agrega.

Por indicación médica, Adriana tiene que tomar comprimidos 21 días al mes y además, percibir una inyección mensual. Inyección que no recibe desde junio y que, de forma particular, tiene un costo que ronda los seis millones de pesos. Una discontinuidad de medicamentos, que ella misma expresa, pone en riesgo su vida .

Adriana asegura que se ha presentado en numerosas oportunidades en OSEP, sin recibir respuesta.

"A los enfermos como nosotros, la discontinuidad de medicamentos pone en riesgo la vida. Realmente es un caso de vida o muerte. Todo esto me genera un sentimiento de impotencia, de injusticia. Yo he trabajado toda mi vida y ahora necesito este remedio. Una amiga que ya falleció de esto me decía que nosotros no le importamos a nadie, somos un elemento de descarte. Es lo más triste que podes escuchar", mencionó la mujer en diálogo con MDZ .

Adriana afirma que los conflictos para recibir los medicamentos empezaron meses atrás. Si bien esta es la primera vez que directamente no le entregan las drogas correspondientes, explica que en los últimos meses la situación se ha ido agravando.

"De los dos remedios, me dan uno. Además las fechas de entrega las van cambiando. Algunas veces te dicen que te van a avisar por mail y no te avisa. Después vas y te dicen que no están los remedios, que vuelvas para ver si han llegado. Llega el uno y el otro no", expresa.

En esta línea, la mujer cuenta que cuatro meses atrás vivió una situación similar, pero lo solucionaron indicándole que retire el medicamento por farmacia.

A pesar de que la última entrega fue en junio, confirma que durante ese mes tampoco pudo colocarse el inyectable, ya que lo recibió abierto, con una inyección menos, y a nombre de otra persona. "Lo descubrimos cuando ya no los habían entregado. La dejamos en el frío, como debe ser, pero me dio miedo utilizarla", agrega.

Inyectable oncológico Adriana recibió la medicación de junio abierta y con una inyección menos.

La respuesta de OSEP

Tras la consulta de MDZ, desde la Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza aseguraron que este miércoles se le entregará la medicación solicitada a Adriana, quien ya se había acercado previamente al organismo estatal, sin tener respuestas.

"Está para la entrega la droga palbociclib y el fulvestrant vamos a sacar un envase a red de farmacia", confirmaron.

Actualmente, la entrega de medicamentos funciona de la siguiente manera: el paciente recibe la receta, la sube vía internet y tiene que contar 21 días hábiles para conocer en qué fecha van a llegar los remedios. Cuando están disponible, reciben un mail.