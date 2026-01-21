Errores al volante: qué cubre el seguro cuando la culpa es tuya
Fernando Rodríguez, de ATM, detalló en MDZ Radio qué errores e imprudencias graves llevan al rechazo de un siniestro por parte del seguro.
En el marco de la temporada de verano y el aumento de los viajes en ruta, un experto en la materia explicó cuáles son los errores humanos que desencadenan la mayoría de los siniestros y precisó bajo qué circunstancias una aseguradora puede rechazar una cobertura. Fernando Rodríguez, especialista en Derecho del Seguro y Gerente de Siniestros de ATM, destacó la necesidad de realizar un chequeo integral del vehículo antes de emprender un viaje.
Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio:
“Esencialmente la revisión técnica del vehículo, por supuesto, chequear que la VTV (Verificación Técnica Vehicular) esté al día (…), registro, cédula verde, seguro (…). Después la mecánica del vehículo, frenos, el estado del vehículo en general, luces, tiene que estar adecuado para poder salir a la ruta”, indicó durante una entrevista en MDZ Radio.
Sin embargo, más allá del estado del automóvil, Rodríguez puso el foco en las conductas de riesgo al volante, responsables de la inmensa mayoría de los accidentes. “Más del 90% de los accidentes de tránsito son errores humanos”, afirmó. Y detalló: “El uso del cinturón de seguridad, no usar el celular cuando se maneja, los chicos atados atrás (…) No consumo de alcohol (…) siempre hay alguna conducta de estas que produce el accidente (…) donde el flagelo, como lo vemos siempre, es el alcohol y el uso del celular”.
Sobre las graves consecuencias de distraerse a alta velocidad, el especialista fue contundente: “Cuando uno se distrae manejando, y pasa dos, tres segundos mirando el celular, recorrió muchísimo camino (…) a 100 kilómetros por hora, son media cuadra que te toma frenar aproximadamente (…) esos accidentes de tránsito, para nosotros, son de mucha intensidad, es decir, por lo general, son graves, muy graves, o fatales”.
¿Qué cubre el seguro ante una imprudencia?
Al ser consultado sobre cómo actúan las pólizas ante siniestros provocados por negligencias, Rodríguez explicó que, si bien en teoría ciertas conductas podrían inhabilitar la cobertura, en la práctica es difícil aplicarlo como es el caso del uso del celular al volante: “Podría no cubrir ese accidente de tránsito por la responsabilidad de uno, pero hay que probar que en el momento del accidente está usando el celular. Eso es muy difícil".
No obstante, señaló una excepción clara y determinante: la conducción bajo los efectos del alcohol. “Si circula con alcohol en sangre, está conduciendo con alcohol en sangre, está probado (…) eso habilita el rechazo de siniestro”, aclaró. El límite para que opere este rechazo depende de la legislación de cada provincia y de lo que establezca la póliza específica. “En el caso de Mendoza, que no adhiere al alcohol cero (…) hasta 0.5 alcohol en sangre puede beber, más de eso ya no (…) ya está penalizado, entonces ahí sí habilita el rechazo de siniestro. Después en otras jurisdicciones donde adhirieron a la ley de tránsito nacional y hay alcohol cero, no puede tener alcohol en sangre”.
Por último, Rodríguez se refirió a un mito común: la creencia de que no tener la VTV al día anula la cobertura del seguro. “No, a mi criterio no (…) es un trámite administrativo (…) no tiene por qué tener ningún tipo de relación causal entre el accidente de tránsito y el tener o no tener o tener vencida la VTV. Para nosotros no es una causa de rechazo”, concluyó el especialista, aunque aclaró que esta postura corresponde a su compañía y podría variar en otras aseguradoras.