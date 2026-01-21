Errores al volante: qué cubre el seguro cuando la culpa es tuya

En el marco de la temporada de verano y el aumento de los viajes en ruta, un experto en la materia explicó cuáles son los errores humanos que desencadenan la mayoría de los siniestros y precisó bajo qué circunstancias una aseguradora puede rechazar una cobertura. Fernando Rodríguez, especialista en Derecho del Seguro y Gerente de Siniestros de ATM, destacó la necesidad de realizar un chequeo integral del vehículo antes de emprender un viaje.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 21-01-2026 - MC - FERNANDO RODRIGUEZ - ESPECIALISTA EN DERECHO DEL SEGURO Y GERENTE DE SINIESTROS DE ATM “Esencialmente la revisión técnica del vehículo, por supuesto, chequear que la VTV (Verificación Técnica Vehicular) esté al día (…), registro, cédula verde, seguro (…). Después la mecánica del vehículo, frenos, el estado del vehículo en general, luces, tiene que estar adecuado para poder salir a la ruta”, indicó durante una entrevista en MDZ Radio.

Sin embargo, más allá del estado del automóvil, Rodríguez puso el foco en las conductas de riesgo al volante, responsables de la inmensa mayoría de los accidentes. “Más del 90% de los accidentes de tránsito son errores humanos”, afirmó. Y detalló: “El uso del cinturón de seguridad, no usar el celular cuando se maneja, los chicos atados atrás (…) No consumo de alcohol (…) siempre hay alguna conducta de estas que produce el accidente (…) donde el flagelo, como lo vemos siempre, es el alcohol y el uso del celular”.

Sobre las graves consecuencias de distraerse a alta velocidad, el especialista fue contundente: “Cuando uno se distrae manejando, y pasa dos, tres segundos mirando el celular, recorrió muchísimo camino (…) a 100 kilómetros por hora, son media cuadra que te toma frenar aproximadamente (…) esos accidentes de tránsito, para nosotros, son de mucha intensidad, es decir, por lo general, son graves, muy graves, o fatales”.

¿Qué cubre el seguro ante una imprudencia? Al ser consultado sobre cómo actúan las pólizas ante siniestros provocados por negligencias, Rodríguez explicó que, si bien en teoría ciertas conductas podrían inhabilitar la cobertura, en la práctica es difícil aplicarlo como es el caso del uso del celular al volante: “Podría no cubrir ese accidente de tránsito por la responsabilidad de uno, pero hay que probar que en el momento del accidente está usando el celular. Eso es muy difícil".