Enriqueta, la perra que sorprendió y conquistó a los votantes mendocinos

Enriqueta, una golden retriever de 9 años, se quedó con la mirada de los votantes mendocinos al concurrir junto a su dueña a una escuela de Ciudad con un look bien argentino.

Una particular postal se vivió en la mañana de este domingo de elecciones en la escuela Patricias Mendocinas, ubicada en la Ciudad de Mendoza. En una de las filas, y como una más, estaba Enriqueta, una golden retriever que no solo se llevó las miradas de todos los presentes, sino que también se encargó de sacar varias sonrisas en los votantes.

Acorde a la fecha, Enriqueta lucía una camiseta de Argentina. María Laura, su dueña, contó a MDZ que es la primera vez que asiste junto a su mascota a sufragar, y se mostró feliz por la respuesta de la gente, que celebrar la presencia de la perra de 9 años en el lugar.

ENRIQUETA MASCOTA ESCUELA PATRICIAS MENDOCINAS ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025 (2) Enriqueta y su look bien argento. Marcos Garcia / MDZ "Me voy de viaje con ella después de votar, por eso la traje. Elegí lookearla porque es un día muy especial para Argentina. Tenemos que tomar conciencia de que es un día de festejo, un día muy feliz. Por eso nos pusimos la remera de Argentina", contó María Laura.

Pero Enriqueta y María Laura no estaban solas; las acompañaba Vero, una amiga de María Laura que se acercó hasta la escuela Patricias Mendocinas para quedarse junto a la perrita mientras la mujer emitía su voto.

ENRIQUETA MASCOTA ESCUELA PATRICIAS MENDOCINAS ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025 (4) Vero se quedó junto a la golden retriever mientras su dueña votaba. Marcos Garcia / MDZ Adorada por todos los que estaban en la fila esperando para votar, Enriqueta se sacó un 10 en la materia espera, ya que se portó excelente mientras María Laura estaba en la cabina sufragando.