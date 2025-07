Enamorados del trabajo: ¿Por qué la mayoría seguiría trabajando pese a no necesitarlo?

Tener una posición económica sólida que permita no tener la obligación de trabajar es el sueño de muchos. Sin embargo, un estudio revela que aun teniendo los recursos para no hacerlo, la mayoría de las personas no se dedicaría pura y exclusivamente al ocio.

Específicamente, el trabajo señala que el 72% de las personas trabajadoras en Argentina menciona que continuará trabajando aún si no tuviera la necesidad económica de hacerlo, frente a un 28% que no trabajaría más.

En el año 2023, el 80% de los talentos afirmaba que seguiría trabajando, frente a un 20% que no. En el 2024, ese porcentaje se vio reducido a un 75% que sí, frente a un 25% que no.

En el resto de la región la tendencia es similar. En Ecuador, el 85% de las personas continuaría trabajando aún sin tener la necesidad económica de hacerlo; en Perú el 77%; en Panamá, el 75%; y por último en Chile, el 68%.

El 37% de los talentos afirma que seguiría trabajando porque el problema no es el trabajo, sino trabajar de algo que no les gusta; el 35% porque disfruta de trabajar; el 15% porque no imagina su vida sin trabajar; y el 13% porque no cree que sea bueno no trabajar para las personas.

En el 2024, el 35% afirmaba que seguiría trabajando porque el problema no es el trabajo, sino trabajar de algo que no les gusta; el 34% porque disfrutaba de trabajar; el 16% porque no imaginaba su vida sin trabajar; y el 15% porque no creía que sea bueno no trabajar para las personas.

En el resto de los países de la región, los talentos identifican como principal razón que disfrutan mucho trabajar. En primer lugar se encuentra Perú con 58%; le sigue Ecuador con 54%; Panamá con 52%; y por último Chile con 51%.

Cuando se les consulta a las personas trabajadoras, respecto a la forma en la que trabajarían: el 28% dice que sería con más libertad respecto a los horarios; el 23% crearía su propia organización o emprendimiento; el 20% con menos presión y disfrutando más de lo que hacen; el 18% de la misma manera que antes; y el 11% dejaría su trabajo actual para hacer lo que realmente le gusta.

“El estudio registra un dato clave para seguir mejorando el mundo laboral: el 72% de las personas trabajadoras continuaría trabajando, aunque no tuviese necesidad de hacerlo. Este dato va en consonancia con lo que siempre decimos: trabajar nos apasiona. El problema está, por lo general, en las condiciones específicas de los puestos laborales cuyas remuneraciones, flexibilidad o clima laboral no se adaptan a lo que las personas necesitan. Por ejemplo, el 28% menciona que de seguir trabajando, lo haría con mayor flexibilidad, un 23% crearía algo propio y un 20% trabajaría pero con menos presiones,” explica Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint.

Enamorados del trabajo es un estudio de Bumeran en el que participaron 3724 personas trabajadoras: 828 de Argentina, 674 de Chile, 978 de Ecuador, 694 de Panamá y 492 de Perú. El estudio explora la valoración que tienen las personas del trabajo y los factores asociados a estas valoraciones.

El 58% de los talentos valora positivamente su empleo. El 47% de las personas trabajadoras menciona que les gusta su trabajo; seguido por el 21% que no les gusta; el 12% que les da igual; el 11% que están enamorados de su trabajo; y el 9% que odian su trabajo. Esto significa que el 58% valora positivamente su empleo, frente a un 30% que lo valora negativamente y un 12% que es neutral.

Respecto a años anteriores, la valoración negativa se encuentra en aumento. En 2023, el 78% de las personas trabajadoras tenía una valoración positiva de su trabajo; el 11% tenía una valoración neutra; y el 11% restante una valoración negativa. Por otro lado, en 2024, el 59% de las personas tenía una valoración positiva; el 14% una valoración neutra y el 27% una valoración negativa.

En el resto de los países, la valoración positiva actual es mayor. En Ecuador el 79% de los talentos le gusta su trabajo o está enamorado de lo que hace; en Perú el 76%; en Panamá el 70%; y por último en Chile el 59%.

En cuanto a las razones por las que a las personas trabajadoras en Argentina les gusta su trabajo, el 57% menciona que disfruta lo que hace; el 12% dice que siente que con su trabajo aporta no solo a la organización sino también a la sociedad; y otro 12% que le gusta el lugar en donde trabaja. Por otro lado, el 9% menciona que es el trabajo perfecto; seguido por un 7% que reconoce que es lo que siempre soñaron hacer. Por último, sólo un 3% menciona que le gusta su trabajo porque está conforme con su salario.

Dentro de las razones por las que las personas no están a gusto con su trabajo, el 36% menciona que su salario es insuficiente; seguido por un 26% al que no le gusta el lugar en donde trabaja; y un 16% que no disfruta para nada lo que hace.