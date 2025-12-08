En qué consiste la plataforma que optimiza el comercio y mejora el margen del agro

La plataforma ofrece datos en tiempo real para comparar opciones comerciales y reducir la incidencia del transporte en el comercio agrícola.

La presión de los costos de logística ha modificado la manera en que se comercializa en el agro argentino. En un país agroexportador, donde la actividad agrícola sostiene miles de economías familiares, cada punto de rentabilidad cuenta.

En ese contexto nació Agrospot, una plataforma que conecta a productores y compradores según ubicación y condiciones comerciales, con una propuesta orientada a achicar distancias, reducir costos y mejorar márgenes. Este nuevo sistema identifica oportunidades en tiempo real y muestra comparativas comerciales que permiten decidir con información concreta. La lógica es simple y directa: si un productor puede vender a un comprador más cercano, baja el gasto de transporte y mejora su resultado sin cambiar nada de su estructura productiva.

Según García Castellanos, CEO de Agrospot, incluso una diferencia de 40 kilómetros puede sumar entre 2 y 3 puntos al margen de una operación. Esto cobra especial relevancia en un contexto de precios volátiles y con altos costos fijos. La plataforma también brinda transparencia en plazos, condiciones y ubicación de los compradores, lo que facilita el flujo de fondos y ordena decisiones que muchas veces se tomaban “a las apuradas”.

Agrospot se posiciona como una solución para reducir distancias, optimizar logística y ordenar la toma de decisiones en la venta de granos.

Una digitalización que apunta a ordenar el mercado Lejos de reemplazar la relación comercial, la propuesta digital busca fortalecerla. Al ofrecer más opciones y mayor visibilidad, cada operación se planifica con lógica de red y no por urgencia.