En la era de la IA, la inteligencia emocional se convierte en el activo más valioso

La IA llegó para quedarse. Y por eso, más que nunca, necesitamos personas que sepan sentir, conectar y liderar desde lo humano.

Imaginate que llegás a una reunión de trabajo y quien te da la bienvenida, te escucha, toma nota de lo que decís y genera el informe al final es una inteligencia artificial. Eficiente, precisa e impecable y completamente incapaz de notar que estás agotado, que algo te preocupa o que necesitás una palabra de aliento antes de empezar. Eso que la inteligencia artificial no puede hacer tiene nombre: inteligencia emocional.

En 2026, la pregunta ya no es si la IA va a transformar el trabajo. Eso ya pasó. La pregunta real es: ¿qué nos queda a los humanos? Y la respuesta, cada vez más respaldada por la neurociencia y por los datos del mercado laboral, es clara: nos quedan las habilidades que nacen de nuestra condición emocional y social.

IA11 En 2026, la pregunta ya no es si la IA va a transformar el trabajo, eso ya pasó. Archivo. Lo que los algoritmos no pueden automatizar El Foro Económico Mundial publicó recientemente que entre las habilidades más demandadas de aquí a 2030 lideran el pensamiento analítico y la creatividad, sí, pero también la empatía, la adaptabilidad y la regulación emocional. No son habilidades blandas, es más, nunca lo fueron. Son habilidades humanas, y hoy se convirtieron en la ventaja competitiva más difícil de replicar. Un algoritmo puede predecir comportamientos. Puede optimizar procesos, detectar patrones, responder preguntas. Pero no puede acompañar a alguien que está atravesando una crisis personal mientras intenta cumplir sus objetivos. No puede generar la confianza que se construye en una conversación honesta. Tampoco puede liderar desde el propósito.

La paradoja del liderazgo en la era de la automatización Hay algo que me resulta fascinante y un poco irónico de este momento histórico: cuanto más inteligentes se vuelven las máquinas, más necesitamos líderes profundamente humanos. La automatización no redujo la necesidad del liderazgo emocional, la amplificó. Las organizaciones que hoy están logrando integrar IA de manera exitosa no son las que tienen las mejores herramientas tecnológicas. Son las que tienen líderes capaces de gestionar la incertidumbre, de sostener emocionalmente a sus equipos en medio del cambio, y de construir culturas donde la confianza no sea un valor declarado en la cartelería sino una experiencia cotidiana. Viktor Frankl decía que entre el estímulo y la respuesta siempre hay un espacio, y que en ese espacio reside nuestra libertad. Ese espacio es exactamente lo que la IA no tiene pero nosotros sí y entrenarlo, aprender a habitar ese espacio con conciencia, es lo que llamamos inteligencia emocional.

Entonces, ¿qué hacemos con esto? Trabajar la inteligencia emocional no es ponerse en modo "zen" ni reprimir lo que sentís. Es exactamente lo contrario: es desarrollar la capacidad de reconocer tus emociones, entender qué información te están dando y elegir cómo actuar a partir de eso. Es autoconciencia, autorregulación, empatía y habilidades sociales. Es lo que Daniel Goleman sistematizó hace décadas y que hoy, en plena revolución de la IA, cobra más vigencia que nunca. Las empresas que van a sobrevivir y prosperar en este contexto no son las que reemplacen más personas con máquinas. Son las que inviertan en desarrollar en sus personas lo que las máquinas nunca podrán tener.