En 2026, debutan las entradas VIP en el Cosquín Cuarteto: conocé la grilla completa

La ciudad de Cosquín se prepara para dos noches en las que la Plaza Próspero Molina volverá a convertirse en un templo del tunga-tunga. Este jueves se presentó oficialmente la programación del Cosquín Cuarteto 2026 , una edición que llega con regresos fuertes, figuras consagradas y un formato renovado que busca elevar la experiencia del público.

El festival se desarrollará el viernes 6 y sábado 7 de febrero de 2026 , jornadas que prometen una auténtica maratón cuartetera bajo las estrellas. La organización anticipa un clima de fiesta continua y una grilla que mezcla tradición, vigencia y nuevos sonidos.

Uno de los anuncios más comentados fue la vuelta de El Loco Amato , una presencia clave del género cordobés que había quedado fuera de la edición anterior. A ese regreso se suma otra novedad celebrada por el público: varios artistas vinculados a Almenara , la productora de Ulises Bueno, retomarán su lugar en la Próspero Molina tras la ausencia del año pasado.

El propio Ulises Bueno será protagonista de la noche inaugural del viernes, mientras que Desakta2 formará parte del cierre del sábado, completando un retorno muy esperado.

La edición 2026 también estrenará una propuesta que busca transformar el modo de vivir el festival: dos sectores VIP dentro de la histórica plaza.

El primero de ellos se denominará "Experiencia Cosquín Cuarteto Oro". Incluirá acceso directo, catering libre de comidas y bebidas, vista central preferencial y sanitarios exclusivos. En tanto que la "Experiencia Cosquín Cuarteto Plata", permitirá ingreso ágil, recepción con comida y bebida, barra propia, vista lateral privilegiada y baños exclusivos.

Estas modalidades harán su presentación pocos días antes en el Festival Nacional de Folklore y luego desembarcarán de lleno en Cosquín Cuarteto.

La grilla completa

La grilla que se presentó este jueves arranca el viernes 6 de febrero, con los shows de: El Loco Amato, Q’ Lokura, Ulises Bueno, Track 1, Vacomoloko, Los Herrera, Chipote, The Monkey, Magui Olave y Simón Aguirre.

En tanto, el sábado 7 de febrero, se presentarán: LBC y Euge Quevedo, Dale Q’ Va, Desakta2, La Pepa Brizuela, Damián Córdoba, Cachumba, Monada, Lisandro Márquez, Valentina Márquez y De Party.

Con regresos esperados, figuras que garantizan explosión en la pista y una propuesta VIP inédita, Cosquín Cuarteto 2026 se encamina a ser una edición histórica.