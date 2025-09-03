Empleo: tres bancos buscan cubrir vacantes y así podés postularte para trabajar

Bancos argentinos abrieron nuevas convocatorias para contratar a trabajadores en planta permanente en septiembre de 2025. Cómo postularse para el empleo.

Conseguir empleo en un banco es un objetivo de muchos argentinos.

¿Estás buscando trabajo? En septiembre de 2025, varios bancos en Argentina iniciaron procesos de selección para incorporar personal a planta permanente y detallaron cómo hacer para postularse para el empleo. Las vacantes incluyen diferentes áreas y modalidades de trabajo, desde puestos presenciales hasta opciones híbridas que combinan trabajo en oficina y remoto.

En un momento económico en el que muchos argentinos no pueden llegar a fin de mes, una oportunidad en una entidad bancaria puede asegurar un buen sueldo ya que el sueldo inicial para los empleados bancarios ronda los 2 millones de pesos según el último acuerdo paritario. Es por eso que si estás buscando trabajo actualmente, esta posibilidad podría ser inmejorable.

Las oportunidades laborales que se abrieron en septiembre se concentran en sectores como atención al cliente, análisis de datos, desarrollo de software, auditoría, prevención de fraudes, banca corporativa, productos financieros, tecnología y liderazgo ejecutivo. Estas posiciones se encuentran disponibles en distintas provincias, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y La Pampa.

Qué bancos abrieron la vacante para contratar empleados Banco BBVA : ofrece puestos de cajero/a en varias sucursales, analista de administración operativa, analista de datos, data scientist de riesgo de crédito y desarrollador fullstack, entre otros.

Banco Macro : busca incorporar responsables de autogestión, operadores de Contact Center, oficiales de negocios y profesionales agro, business analyst, auditor de negocio, analista de riesgos financieros y auditor de riesgos tecnológicos.

Banco Supervielle: tiene abiertas vacantes para analistas técnicos en operaciones de seguros, relationship manager en Mendoza, gerentes de sucursal en distintas zonas de Buenos Aires, analistas de riesgo crediticio, control de gestión y líderes en data & analytics.

bancos santander galicia macro nacion cerrados (4).JPG Bancos argentinos buscan darle empleo a nuevos trabajadores. ALF PONCE / MDZ