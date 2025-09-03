Empleo: tres bancos buscan cubrir vacantes y así podés postularte para trabajar
Bancos argentinos abrieron nuevas convocatorias para contratar a trabajadores en planta permanente en septiembre de 2025. Cómo postularse para el empleo.
¿Estás buscando trabajo? En septiembre de 2025, varios bancos en Argentina iniciaron procesos de selección para incorporar personal a planta permanente y detallaron cómo hacer para postularse para el empleo. Las vacantes incluyen diferentes áreas y modalidades de trabajo, desde puestos presenciales hasta opciones híbridas que combinan trabajo en oficina y remoto.
En un momento económico en el que muchos argentinos no pueden llegar a fin de mes, una oportunidad en una entidad bancaria puede asegurar un buen sueldo ya que el sueldo inicial para los empleados bancarios ronda los 2 millones de pesos según el último acuerdo paritario. Es por eso que si estás buscando trabajo actualmente, esta posibilidad podría ser inmejorable.
Te Podría Interesar
Las oportunidades laborales que se abrieron en septiembre se concentran en sectores como atención al cliente, análisis de datos, desarrollo de software, auditoría, prevención de fraudes, banca corporativa, productos financieros, tecnología y liderazgo ejecutivo. Estas posiciones se encuentran disponibles en distintas provincias, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y La Pampa.
Qué bancos abrieron la vacante para contratar empleados
-
Banco BBVA: ofrece puestos de cajero/a en varias sucursales, analista de administración operativa, analista de datos, data scientist de riesgo de crédito y desarrollador fullstack, entre otros.
Banco Macro: busca incorporar responsables de autogestión, operadores de Contact Center, oficiales de negocios y profesionales agro, business analyst, auditor de negocio, analista de riesgos financieros y auditor de riesgos tecnológicos.
Banco Supervielle: tiene abiertas vacantes para analistas técnicos en operaciones de seguros, relationship manager en Mendoza, gerentes de sucursal en distintas zonas de Buenos Aires, analistas de riesgo crediticio, control de gestión y líderes en data & analytics.
Cómo postularse para el empleo deseado
Para postularse a estas vacantes, se recomienda seguir los siguientes pasos:
-
Actualizar el perfil profesional: asegúrese de que su currículum refleje de manera completa su experiencia y habilidades actuales.
Acceder a los portales oficiales: visite las secciones de empleo en los sitios web de los bancos, generalmente bajo “Trabajá con nosotros” o “Empleos”.
Seleccionar la vacante adecuada: revise las ofertas disponibles y elija la que mejor se ajuste a su perfil profesional.
Completar la postulación: siga las instrucciones para enviar su currículum y los documentos requeridos.
Esperar contacto: si su perfil es seleccionado, el área de Recursos Humanos se pondrá en contacto para coordinar entrevistas o pruebas adicionales.
Los bancos en Argentina están ampliando sus equipos en 2025 con la incorporación de nuevos profesionales en diversas áreas. Si tu deseo es formar parte del sector financiero, este es un momento oportuno para postularse a las vacantes disponibles.
Es importante preparar la postulación con anticipación y seguir los pasos indicados para maximizar las posibilidades de éxito. Luego de cumplir los pasos, las entidades se podrán contactar con el interesado en caso de prosperar en la oferta laboral.