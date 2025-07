Empleo: las mejores empresas para los mayores de 55 años

Por ello, el ranking que elabora, por tercera vez, Great Place to Work (GPTW) sobre cuáles son “Los Mejores Lugares para Trabajar Generación Silver” resulta atractivo en términos de proporcionar visibilidad a las organizaciones que encuentran en la diversidad generacional una fuente de crecimiento y que se han dado cuenta que el valor de la experiencia es un eje central para la sostenibilidad de los negocios, aun cuando, según un informe reciente de GPTW y Bumeran, el 70% de las compañías no han contratado colaboradores de esta generación en el último año.

Entre las empresas de más de 1000 colaboradores, el primer puesto quedó en manos de Banco Ciudad, mientras que Molinos se quedó con la segunda ubicación y completó el podio Volkswagen. Mientras que entre las firmas cuya dotación es de 251 a 1.000 empleados, el podio lo componen SC Johnson, IT Patagonia y Allianz Argentina, en primero, segundo y tercer puesto, respectivamente.

Por su parte, Morel Vulliez (acopiadora de cereales), Bremen (herramientas) y Savino del Bene Argentina (logística internacional), se quedaron con las primeras tres posiciones entre las empresas de menos de 250 colaboradores. Y en la lista Pymes, el podio quedó constituido por Nubax (transformación digital), Tonic3 (tecnología) y Emunah (tienda on line).

La consultora GPTW explica que, para ser elegidas, cada una de esas compañías tuvo que haber estado certificada e iniciado el proceso de encuesta de clima antes del 19 de mayo de 2025, teniendo al menos un 10% de la dotación total compuesta por la generación Silver.

El estudio muestra que además de establecer qué empresas tuvieron mejores puntuaciones, el Ranking Silver permitió llegar a varias conclusiones respecto de desafíos y preferencias de este rango etario. En tal sentido, una de sus dimensiones centrales es la Credibilidad: la estabilidad y la seguridad laboral son claves para generar confianza, especialmente en los colaboradores con mayor trayectoria. Allí se observa una mejora sostenida, reflejando entornos donde la Generación Silver se siente valorada por su aporte a largo plazo.

“Las organizaciones líderes transmiten con claridad que las decisiones difíciles, como un despido, no se toman a la ligera y se prioriza siempre el cuidado del vínculo. No se trata sólo de conservar el puesto: se trata de sentir que no sos descartable. Las empresas del ranking entienden que brindar seguridad laboral a quienes tienen más recorrido es una inversión en estabilidad, transferencia de saberes y cultura organizacional”, explican.

Otros ejes centrales, de acuerdo al ranking, son Imparcialidad y Equidad. “En ese sentido, el reconocimiento es una herramienta fundamental para mantener motivado al talento senior”. La mejora en esta percepción evidencia que las empresas están avanzando hacia culturas más equitativas donde se reconoce el aporte sin importar la edad. “Esta generación valora que su entrega sostenida sea vista, incluso cuando no brilla en las métricas o las redes”.

Sin embargo, más allá de las buenas noticias anteriores, existen temas que aún deben trabajarse para una mejor inserción de esta generación. “Al comparar los resultados 2025 con los del año anterior, se evidencian leves descensos en dimensiones sensibles que hacen al respeto y la imparcialidad, aspectos clave para una experiencia laboral positiva”.

Más allá de lo económico, los datos revelan el deseo de una participación más activa: ser escuchados con autenticidad, reconocidos por su iniciativa y considerados en las decisiones que afectan su día a día.

También la percepción sobre la justicia en la distribución de las ganancias muestra un retroceso. Si bien esta generación no suele poner lo económico en primer plano, sí espera que su contribución sea valorada también de forma tangible. Los resultados sugieren que quienes se animan a innovar, probar o cuestionar el status quo no siempre se sienten respaldados si el resultado no es exitoso.

El informe da cuenta que uno de los mayores descensos del año se vincula con la percepción de escucha genuina por parte del liderazgo: los colaboradores silver quieren ser tenidos en cuenta no solo como referentes técnicos, sino también como voces valiosas en la construcción del presente.

Para Carlos Alustiza, CEO de GPTW Argentina, el futuro del trabajo no tiene edad, es intergeneracional, inclusivo y colaborativo; cuando una empresa logra que todas las generaciones se sientan escuchadas, valoradas y desafiadas, está construyendo un verdadero gran lugar para trabajar”. Alustiza es además embajador de Silver Economy Forum Latam, foro que impulsa la Economía Silver y promueve las oportunidades que nacen de la convivencia multigeneracional.