Emergencia climática en Corrientes: inundaciones, evacuados y alerta por nuevas lluvias

Varias ciudades de la provincia se encuentran inundadas debido a las torrenciales lluvias que se vienen produciendo desde el domingo. Corrientes atraviesa momentos dramáticos. De acuerdo a los datos meteorológicos, en las últimas 30 horas cayeron sobre la capital correntina 300 milímetros, haciendo colapsar los desagües y provocando anegamientos en muchos barrios, incluyendo el centro de la ciudad.

En varias localidades del interior provincial, las mediciones de agua caída ya superan los 400 milímetros, provocando inundaciones, cortes de caminos, caídas de postes y árboles, e incluso el desborde de algunos cursos de agua.

Según los medios correntinos, la capital colapsó el lunes al mediodía. Calles inundadas, interrupción del servicio de transporte urbano, desagües tapados, barrios anegados y amplias zonas sin servicio de energía eléctrica son las consecuencias del aguacero que se abatió desde la madrugada con inusitada fuerza.

Cuadrillas municipales trabajan en diferentes barrios para facilitar el escurrimiento del agua, mientras que se decidió cortar la circulación en avenidas y calles puntuales de la ciudad que se encuentran inundadas.

“El desagüe se hace muy lento porque los conductos están saturados y hay poca absorción del suelo por toda la lluvia que viene cayendo en la ciudad en las últimas horas, por lo que permanece más tiempo en superficie. La ciudad está preparada para absorber 40 milímetros en una hora y hoy llovió 55 milímetros en media hora”, explicó José Pedro Ruíz, del área de Gestión Integral de Riesgos del municipio, al diario La República Digital.

El funcionario señaló que “el domingo por la tarde se repasaron los sumideros y las cámaras como tarea preventiva, pero la gran cantidad de agua caída en tan poco tiempo hace que los canales de desagüe se colapsen. Lo mismo, estamos trabajando bajo la lluvia con las cuadrillas municipales en la calle”.

Asistencia

El Gobierno de la provincia se encuentra asistiendo a las familias afectadas por el temporal en distintos municipios. A través de los ministerios de Desarrollo Social, Obras Públicas, Defensa Civil y otras áreas, existe un permanente contacto con intendentes para relevar la situación y enviar ayuda. El gobernador Juan Pablo Valdés recibió este lunes a la intendenta de El Sombrero, Araceli Aponte, y luego mantendrá una reunión con otros jefes comunales y los principales referentes del Comando Operativo de Emergencias (COE) para seguir evaluando la situación hídrica.

El coordinador del COE, Bruno Lovinson, detalló que desde el área de Vialidad Provincial se encuentran trabajando con maquinarias para dar transitabilidad a las diferentes zonas afectadas y, a la vez, precisó que desde el Ministerio de Desarrollo Social los agentes visitan las viviendas de los vecinos llevando asistencia a los municipios.

También se lleva adelante un monitoreo para conocer la previsibilidad de las lluvias en las próximas horas, en pos de dar aviso a las localidades para contar con un plan de contingencia.

La ciudad de Empedrado, entre las más castigadas

“El 30 % de la población está afectada”, evaluó Iris Romero, referente de Defensa Civil de Empedrado. En las instalaciones del camping municipal se albergan unas 30 familias que fueron evacuadas, además de disponerse los comedores Gurisitos I y “Nuestro Señor Hallado” para recibir a los afectados por el temporal que busquen refugio. “Nos dividimos en grupos de trabajo y cerca del mediodía habrá un informe nuevo con los datos del relevamiento de las últimas horas”, apuntó.

Los operativos de asistencia se realizan allí entre los bomberos voluntarios de Empedrado, ayuda de la Policía de la provincia, personal de Salud Pública y trabajadores municipales. Desde el Gobierno de la provincia “nos enviaron una retroexcavadora que ha sido de gran ayuda para atender los anegamientos en los barrios”.

La ciudad de Derqui

El intendente de la ciudad de Derqui, Fabián Gutiérrez, informó que se reunió con el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, para coordinar la asistencia a las familias afectadas. “No son muchas familias, cinco de ellas —del paraje San Isidro y Paso Quintana— se encuentran autoevacuadas en casas de parientes”, comentó, agregando que otras tantas se ven aisladas porque están en zonas conectadas a puentes que se encuentran intransitables.

La Provincia se encuentra coordinando el relevamiento de afectados y la entrega de mercadería a estas familias. También el Ministerio de Obras Públicas está en contacto con el Municipio para reparar los puentes dañados. Además, la DPEC trabaja para restablecer el suministro de energía en el barrio Virgen de Fátima.

Emergencia climática en San Luis del Palmar

El municipio de San Luis del Palmar declaró la emergencia climática y cuenta con 10 familias evacuadas, donde señalaron que: “podría incrementarse el número de afectados”.

Ituzaingó en emergencia climática

La localidad correntina de Ituzaingó se encuentra bajo el agua debido al colapso del sistema pluvial como consecuencia de las intensas lluvias registradas en la región, que castigaron de manera especial al sur de dicha provincia.

En medio de ese temporal, acompañado por fuertes ráfagas de viento, este domingo se registró la caída de 150 milímetros de agua en solo una hora, según informó la Dirección de Defensa Civil de Ituzaingó. Las lluvias persistieron a lo largo de toda la jornada y continúan este lunes.

“En estos momentos se está viviendo una situación de emergencia climática, sin dudas. Además, hay pronóstico de abundantes lluvias. Los puntos más críticos, o donde hubo mayor cantidad de dificultades, fue en la zona céntrica de la ciudad. Lamentablemente, varias decenas de viviendas quedaron totalmente inundadas”, describió.

“Los ocupantes de esas viviendas no pudieron reaccionar a tiempo porque la lluvia cayó en gran cantidad en una hora. Esto provocó una inundación repentina. Poca gente logró salvar sus electrodomésticos. Muchos no pudieron hacerlo”.

Datos oficiales de la provincia correntina indican 135 mm acumulados hasta la tarde del 21 de diciembre, con reportes no oficiales elevando la cifra a más de 150 mm en la ciudad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina mantiene alertas por tormentas intensas en el noreste, pronosticando acumulados adicionales de hasta 110 mm en las próximas horas.