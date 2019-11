Elon Musk revela a qué presta atención cuando contrata a aspirantes 

El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, cree que los candidatos a puestos de trabajo deben ser seleccionados a partir de sus logros reales y no por sus estudios o por su capacidad para responder a las preguntas del departamento de recursos humanos.

"Si Nikola Tesla estuviera vivo hoy, ¿podría obtener una entrevista? Si es que no, es que estamos haciendo algo mal. […] Si uno de los ingenieros más brillantes que han vivido podría tal vez no lograr una entrevista, deberíamos solucionar esto y asegurarnos de que no estamos bloqueando las puertas al talento, o de que estamos buscando las cosas correctas", dijo el magnate durante un evento en San Francisco (California, EE.UU.) a comienzos de este mes.

"En general, busca cosas que sean evidencia de una habilidad excepcional. Ni siquiera me importa si alguien se graduó en la universidad, en la escuela secundaria o en donde sea", aconsejó Musk a los asistentes al acto.

"¿Construyeron algún dispositivo realmente impresionante? ¿Ganaron una competencia realmente dura? ¿Crearon una idea realmente genial? ¿Resolvieron un problema realmente difícil? ¿Qué hicieron que fuera una evidencia clara de una habilidad excepcional?", preguntó a modo de ejemplo de lo que considera realmente importante.

El famoso ingeniero e inventor serbiocroata Nikola Tesla (1856-1943) estudió en la Universidad de Graz y, posteriormente, en la Universidad Carolina de Praga, sin embargo, en ambas ocasiones abandonó los estudios sin llegar a graduarse. "Mi educación superior en varias ramas de la ciencia, la mecánica y la literatura me parecían una burla", escribió en 1938.

