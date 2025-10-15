El viento Zonda obligó a suspender las clases presenciales en tres departamentos

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó la suspensión de clases presenciales este miércoles en todos los niveles y modalidades para el departamento de Malargüe, durante los turnos vespertino y nocturno.

El sur de la provincia de Mendoza vuelve a ser protagonista de una jornada complicada por el viento Zonda. La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó la suspensión de clases presenciales este miércoles en todos los niveles y modalidades para los departamentos de General Alvear, San Rafael y Malargüe, durante los turnos vespertino y nocturno.

La decisión se tomó tras las alertas meteorológicas que anticipan ráfagas intensas de viento. En línea con las recomendaciones de Defensa Civil, las autoridades educativas priorizaron la seguridad de estudiantes y docentes, adoptando esta medida preventiva para evitar riesgos en los traslados y la permanencia en los establecimientos.

Mientras se mantenga la suspensión de clases presenciales, los alumnos deberán continuar con las actividades de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza. Desde la DGE recordaron la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y respetar las indicaciones de las autoridades locales.