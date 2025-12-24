El SMN renovó alertas por tormentas fuertes: así estará el tiempo en Navidad

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) mantiene activas alertas amarilla y naranja por tormentas para este jueves 25 de diciembre, en plena Navidad. La situación más compleja se concentra en una amplia franja del norte argentino, donde el nivel de advertencia sube a naranja.

De acuerdo al organismo, la alerta naranja alcanza a sectores del NOA y NEA, incluyendo áreas de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, norte de Córdoba, Corrientes y sur de Misiones.

En estas regiones se prevén tormentas fuertes a localmente severas, con intensa actividad eléctrica, granizo, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y lluvias abundantes en cortos períodos. Los acumulados estimados oscilan entre 80 y 150 milímetros, con posibilidad de registros aún mayores en forma puntual, lo que eleva el riesgo de anegamientos e inundaciones repentinas.

En tanto, la alerta amarilla por tormentas se extiende sobre amplios sectores del centro del país , donde se esperan episodios de variada intensidad, algunos localmente fuertes. Estas tormentas pueden presentar frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y precipitaciones acumuladas entre 30 y 60 milímetros, con chances de superarse de manera aislada. En este nivel de alerta, el SMN advierte también por ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h, generando complicaciones en zonas urbanas y rurales.

El escenario meteorológico adverso se explica por la persistencia de aire muy cálido y húmedo, una combinación que favorece la formación y rápida intensificación de tormentas durante la jornada de Navidad. Las condiciones se vienen registrando desde el inicio de la semana y encuentran este jueves uno de los momentos más críticos, especialmente en el norte argentino.

Además de las lluvias y tormentas, el organismo emitió una alerta amarilla por vientos para el sur de la provincia de Santa Cruz. Allí se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 45 y 55 km/h, acompañados por ráfagas que podrían superar los 90 km/h de manera puntual, lo que incrementa el riesgo en actividades al aire libre y en rutas expuestas.