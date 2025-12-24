El SMN alerta por tormentas en 12 provincias: se espera granizo y vientos fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) mantiene un alerta amarilla por tormentas que abarca a 12 provincias del país , con fenómenos que pueden incluir lluvias intensas, granizo y ráfagas fuertes y se extiende para el resto de la jornada de este miércoles 24 de diciembre, en el marco del festejo por Nochebuena.

Además, rige alerta naranja en sectores de Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca , donde se esperan tormentas fuertes a severas. En paralelo, hay alerta amarilla por vientos para Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego .

Las áreas alcanzadas por el aviso del SMN incluyen Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

Para varias de estas jurisdicciones se prevén tormentas de variada intensidad, con actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y abundante caída de agua en cortos períodos.

Los acumulados estimados rondarán entre los 30 a 60 mm, con posibilidad de superarse de forma puntual, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h durante los eventos más intensos.

En tanto, el alerta naranja incluye cuatro provincias donde las tormentas podrían ser más severas en la tarde-noche. Tal es el caso de Córdoba (norte y noroeste norte), La Rioja (zona este), Catamarca (sureste) y Santiago del Estero (este y sur). En estas áreas podrían registrarse precipitaciones acumuladas de 80 a 150 mm, ráfagas superiores a 90 km/h, granizo y fuerte actividad eléctrica.

En la ciudad cordobesa de Alta Gracia cayó granizo durante la tarde de este miércoles.

En la ciudad cordobesa de Potrero de Garay y Alta Gracia cayó granizo En la ciudad cordobesa de Potrero de Garay y Alta Gracia cayó granizo

Tormentas escalonadas en Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires y el AMBA se anuncian tormentas escalonadas en lo que resta de este miércoles. En especial. durante la tarde el fenómeno incluirá al área metropolitana, centro bonaerense y costa.

En la región, el SMN advierte por lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas y eventual caída de granizo, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Vientos fuertes en el sur

La alerta amarilla por vientos abarca Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con velocidades de 45 a 55 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.