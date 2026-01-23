El SMN emitió alertas amarilla y naranja por tormentas: qué provincias afectarán

El SMN emitió alertas amarilla y naranja por tormentas este sábado. Habrá lluvias fuertes en 13 provincias, en un contexto de calor y sequía.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activas alertas por tormentas para al menos 13 provincias durante este sábado, con zonas bajo nivel amarillo y naranja, según el último mapa oficial. El escenario llega tras un período de altas temperaturas, en especial en la región central del país.

En el suroeste de la provincia de Buenos Aires, rige el alerta amarillo por tormentas de variada intensidad, en el marco de un fin de semana que prevé temperaturas muy elevadas en el marco de una ola de calor extremo.

El norte argentino también se encuentra bajo alerta amarilla, donde se esperan tormentas fuertes y aisladas severas, con lluvias intensas en cortos períodos, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. En estas áreas, los acumulados podrían oscilar entre 20 y 50 mm y, en sectores elevados de la Puna, las precipitaciones podrían presentarse como granizo o nieve.

Alerta naranja: tormentas severas La provincia que se encuentra bajo el alerta naranja es La Pampa. En la zona el SMN anticipa lluvias y tormentas fuertes a severas, con intensa actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas superiores a los 90 km/h. Allí, los acumulados previstos se ubican entre 40 y 70 mm, con riesgo de valores mayores en forma localizada.

Según el pronóstico extendido, el actual escenario está dominado por un sistema frontal semiestacionario que se extiende desde Bahía Blanca, atraviesa La Pampa y alcanza el sur de Mendoza, concentrando las lluvias en una franja muy reducida. Durante el fin de semana, esta dinámica se mantendrá, mientras que gran parte del país seguirá bajo condiciones de estabilidad.