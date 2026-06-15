El Servicio Meteorológico Nacional mostró auroras australes desde la Antártida: cómo se forma este fenómeno

El cielo de la Antártida argentina volvió a mostrar uno de los fenómenos naturales más llamativos del planeta. Desde la Base Belgrano, el Servicio Meteorológico Nacional compartió imágenes de auroras australes , esas luces que aparecen en zonas polares y que, cuando las condiciones acompañan, transforman la noche en un espectáculo de colores.

El registro fue difundido por el SMN a través de sus redes sociales y corresponde a imágenes captadas desde @smn_belgrano. El organismo agradeció el material a Brian Lara Gomez y Daniel Alejandro Coro, quienes lograron registrar el momento en que las luces se desplazaban sobre el cielo antártico.

En las imágenes se observan cortinas luminosas de tonalidad verdosa moviéndose sobre el horizonte . La escena fue captada en la Base Belgrano II, una de las bases argentinas ubicadas más al sur del continente antártico y un punto privilegiado para observar este tipo de fenómenos por su cercanía al polo.

La Base Belgrano II se encuentra en una región extrema, con largos períodos de oscuridad durante el invierno austral. Esa característica favorece la observación de fenómenos luminosos en el cielo, siempre que haya actividad solar suficiente y buenas condiciones de visibilidad.

Las auroras australes no son frecuentes para la mayoría de la población argentina porque suelen presentarse en latitudes muy altas del hemisferio sur. Por eso, los registros desde bases antárticas tienen un valor especial: permiten acercar al público escenas que ocurren en zonas remotas, lejos de los centros urbanos y de la contaminación lumínica.

Por qué se producen las auroras australes

Las auroras se originan cuando partículas cargadas provenientes del Sol llegan hasta la Tierra y son guiadas por el campo magnético hacia las regiones polares. Al ingresar en la atmósfera, esas partículas interactúan con gases como el oxígeno y el nitrógeno. Esa reacción libera energía en forma de luz.

El color depende de varios factores, entre ellos la altura a la que ocurre el fenómeno y el tipo de gas involucrado. El verde, uno de los tonos más habituales, suele estar asociado al oxígeno en capas altas de la atmósfera. También pueden aparecer colores rojos, violetas o azulados, aunque no siempre se observan con la misma intensidad.

Cuando se producen tormentas solares o aumentos fuertes en la actividad del Sol, las probabilidades de observar auroras crecen. En esos casos, el viento solar llega con mayor energía a la magnetosfera terrestre y puede generar tormentas geomagnéticas. Ese tipo de eventos explica que, en algunas ocasiones, las auroras se vean con mayor brillo o en zonas algo más alejadas de los polos.

Por qué el SMN observa estos fenómenos

El interés del Servicio Meteorológico Nacional no se limita al valor visual del fenómeno. En la Antártida, las observaciones meteorológicas y atmosféricas forman parte de un trabajo sostenido que permite reunir datos sobre una región clave para la ciencia climática.

Las bases argentinas cumplen un rol importante en el monitoreo de variables como temperatura, viento, presión, humedad y condiciones del cielo. En ese contexto, registrar auroras australes también ayuda a mostrar cómo la actividad solar puede impactar sobre la atmósfera terrestre.

La información vinculada al llamado “clima espacial” es relevante porque las tormentas geomagnéticas pueden afectar comunicaciones, sistemas satelitales, navegación y redes eléctricas en distintas partes del mundo. Aunque una aurora se vea como un espectáculo natural, detrás hay procesos físicos que la ciencia sigue de cerca.

El video compartido desde la Base Belgrano combina esos dos aspectos: belleza e información. Por un lado, muestra una postal poco común de la Antártida argentina. Por otro, permite explicar un fenómeno que conecta al Sol, el campo magnético de la Tierra y la atmósfera en una misma escena.

Así, las auroras australes registradas por el SMN no son solo un contenido impactante para redes sociales. También son una oportunidad para entender mejor qué ocurre sobre el cielo antártico y por qué ese territorio sigue siendo fundamental para la observación científica.