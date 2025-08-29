El servicio de Bicitrán será gratis durante toda la tarde de este viernes

Este viernes de 15.00 a 20.00 horas, Bicitrán será gratuito en Mendoza para usuarios registrados en la app oficial.

El sistema de bicicletas compartidas Bicitrán cumple dos años y lo festeja con una jornada especial para sus usuarios. Este viernes 29 de agosto, de 15.00 a 20.00, todas las bicicletas estarán disponibles de manera gratuita en el área metropolitana de Mendoza para quienes estén registrados en la aplicación oficial.

Durante la actividad, cada persona podrá realizar hasta cinco viajes sin costo, con un máximo de una hora por recorrido. Para volver a usar el servicio será necesario esperar un intervalo de cinco minutos entre trayectos.

Actualmente, Bicitrán cuenta con más de 550 bicicletas activas y 88 estaciones distribuidas en diferentes puntos de la ciudad. El sistema fue lanzado en 2023 como una alternativa de transporte sustentable y, en dos años, logró consolidarse como parte de la movilidad urbana de Mendoza.

bicitran bicicletas bicicleta 1.jpg Rodrigo D'Angelo / MDZ

En este tiempo, se alcanzaron más de 143.000 usuarios registrados, quienes concretaron más de 338.000 viajes y recorrieron 1,2 millones de kilómetros. El uso del servicio permitió evitar la emisión de más de 34.000 kilos de dióxido de carbono al ambiente, lo que representa un aporte al cuidado climático.