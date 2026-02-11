Presenta:
Se esperan paros y movilizaciones para la jornada de hoy.&nbsp;
El Senado debate el proyecto de ley de reforma laboral: paros y movilizaciones en la calle

El gobierno se enfrenta a su primer desafío legislativo del año con la reforma laboral. Con esto, se esperan paros y movilizaciones a lo largo de la jornada.

Este miércoles, a partir de las 11 hs, el Senado debatirá el proyecto de ley de reforma laboral, impulsado por el Gobierno Nacional. Frente a esto, se esperan paros y movilizaciones a lo largo de la jornada por parte de sindicatos y distintas organizaciones sociales.

En el caso de la CGT, los gremios del transporte realizarán un cese de tareas desde las 13, aunque sin paralización total del servicio, y se movilizarán a la Plaza del Congreso a partir de las 15 hs. Asimismo, se prevé que en el lugar estén, como todos los miércoles, los jubilados y personas con discapacidad.

Por su parte, las CTA y Asociación Trabajadores del Estado (ATE) avanzarán con un paro nacional de 24 horas. Según fuentes sindicales, se decidió reservar la huelga general cuando el proyecto llegue a la Cámara de Diputados.

Se anunció paro de transporte: cómo funcionarán los subtes y trenes

En el caso puntual del subte, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro confirmó su adhesión a la medida. A través de un comunicado, el gremio anunció que el paro en todas las líneas comenzará a las 21 y se extenderá hasta el final de la jornada.

Por su parte, los trenes metropolitanos no se verán afectados. El gremio ferroviario La Fraternidad no anunció medidas de fuerza para este miércoles 11 de febrero. Por este motivo, los servicios ferroviarios del Área Metropolitana de Buenos Aires funcionarán con normalidad durante toda la jornada

El Gobierno desplegará el protocolo antipiquetes

Según trascendió, se desplegará un operativo conjunto con todas las fuerzas de seguridad: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria. También estará involucrado el Servicio Penitenciario, que tendrá móviles de traslado a disposición.

Cuáles son las avenidas y calles que estarán cortadas

De acuerdo a lo informado, las avenidas que se verán afectadas por la movilización serán Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av. Rivadavia, Av. 9 de Julio, Av. de Mayo, junto con la Diagonal Norte y la Diagonal Sur.

Por otro lado, las calles serán Hipólito Yrigoyen, Uruguay, San José, Paraná, Sáenz Peña, Montevideo, Virrey Cisneros, Rodríguez Peña, Solís, Riobamba y Combate de los Pozos.

