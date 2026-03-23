El Registro Civil atenderá durante el feriado: qué trámites se pueden realizar

El Registro Civil confirmó que su atención durante el feriado del 24 de marzo con distintos tipos de turnos.

La oficina del Registro Civil ubicada en el híper Libertad presta servicios durante los fines de semana y feriados, con el objetivo de ampliar la disponibilidad de turnos y facilitar el acceso de la ciudadanía a distintos trámites. La sede amplía disponibilidad horaria y ofrece gestión ágil de trámites mediante turnos digitales y herramientas en línea.

Los trámites que se pueden realizar están vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaportes y solicitud de actas, que figuran entre los más solicitados en Mendoza.

En qué horarios se puede ir al Registro Civil En este marco, la sede atiende los días sábado y domingo, como también durante el feriado largo, incluyendo lunes y martes, de 8 a 14.30. La atención se realiza únicamente con turno previo, que debe solicitarse a través de la aplicación Mendoza por Mí.

dni-nuevo El nuevo DNI solicitado en el Registro Civil. Durante estas jornadas, los vecinos pueden realizar diversos trámites registrales. Además, se encuentra disponible la gestión y obtención de certificados oficiales y partidas, que deben tramitarse de manera digital mediante la aplicación Mendoza por Mí.