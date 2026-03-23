El Registro Civil atenderá durante el feriado: qué trámites se pueden realizar
El Registro Civil confirmó que su atención durante el feriado del 24 de marzo con distintos tipos de turnos.
La oficina del Registro Civil ubicada en el híper Libertad presta servicios durante los fines de semana y feriados, con el objetivo de ampliar la disponibilidad de turnos y facilitar el acceso de la ciudadanía a distintos trámites. La sede amplía disponibilidad horaria y ofrece gestión ágil de trámites mediante turnos digitales y herramientas en línea.
Los trámites que se pueden realizar están vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaportes y solicitud de actas, que figuran entre los más solicitados en Mendoza.
En qué horarios se puede ir al Registro Civil
En este marco, la sede atiende los días sábado y domingo, como también durante el feriado largo, incluyendo lunes y martes, de 8 a 14.30. La atención se realiza únicamente con turno previo, que debe solicitarse a través de la aplicación Mendoza por Mí.
Durante estas jornadas, los vecinos pueden realizar diversos trámites registrales. Además, se encuentra disponible la gestión y obtención de certificados oficiales y partidas, que deben tramitarse de manera digital mediante la aplicación Mendoza por Mí.
“Estamos garantizando que los mendocinos puedan acceder a los servicios del Registro Civil también durante fines de semana y feriados, con un sistema de turnos simple y ordenado, incorporando herramientas digitales, como Mendoza por Mí, para agilizar trámites y mejorar la atención”, destacó el director del Registro Civil de Mendoza, Agustín Piscopo.