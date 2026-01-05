El polémico mensaje del influencer argentino Michelo en apoyo al dictador Nicolás Maduro

La sorpresiva captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en manos de las fuerzas armadas estadounidenses, provocó la alegría de millones de venezolanos exiliados, mientras que otros millones expresaron su incertidumbre y otros, en cambio, se manifestaron en contra del accionar del Gobierno de Donald Trump al invadir y acatar el territorio venezolano.

Entre las personas que salieron a manifestarse en contra de la captura del dictador venezolano , destacó Diego Omar Suáre z, más conocido en las redes sociales como Michelo . Se trata de un influencer salteño que viene defendiendo al régimen de Nicolás Maduro desde hace meses.

El sábado, tras la caída del líder chavista, Michelo no dudó en grabar un video ratificando su apoyo a Maduro , al régimen y al pueblo venezolano, luciendo un buso con los colores de la bandera de Venezuela . Asimismo, tildó al Gobierno estadounidense de “colono e invasor”.

“El pueblo unido jamás será vencido. Latinos unidos jamás serán vencidos. Venezuela no es tu tierra. Donald Trump, el petróleo de aquí no te lo llevarás. Nosotros queremos ‘peace forever’ (paz para siempre) y ustedes quieren guerra, invasión. No queremos su grande derramar, pero si invaden nuestra patria se van a estrellar. Los hijos de Bolívar en acción”, se puede escuchar en el rap que corea Michelo en el video.

Más tarde, el mismo creador de contenido compartió videos que grabó la madrugada del sábado 3 de enero, cuando las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo los bombardeos en Caracas y otras ciudades aledañas. “Así bombardeaban cerca de mi domicilio. Las explosiones hacían temblar el piso de mi edificio ¿Qué clase de libertad se impone a los bombazos sobre civiles?”, cuestionó Michelo junto a las imágenes.

En suma, el domingo, Michelo se sumó a las manifestaciones de venezolanos en Caracas tras los ataques estadounidenses. “El pueblo venezolano sale a las calles para pedir por la liberación de su presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores”, aseguró, y agregó: “Acá, en Venezuela, a nadie le gustó que tiren bombas, que ataquen a una nación soberana, que Trump diga que se va a quedar con el petróleo”.

No obstante, su mensaje causó revuelo y miles de personas lo cuestionaron. “Los 8 millones que andan afuera, celebraron todos”, se podía leer entre los comentarios.

