El paso a Chile sigue cerrado por mal tiempo: cuándo podría reabrir

El paso a Chile permanece cerrado desde este domingo por la noche, a raíz de las intensas lluvias en el lado chileno que provocaron desprendimiento de barro y piedra en la calzada. A través de un comunicado, las autoridades señalaron que la circulación en el paso fue interrumpida a partir de las 22 para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos.

*RUTA 60 CHILE,COBERTIZO N°1 CON ALUD* SE TRABAJA EN EVACUAR LA GENTE QUE QUEDÓ EN EL LUGAR, EVALUARÁN DAÑOS A PRIMERA HORA DEL LUNES 26 DE ENERO. pic.twitter.com/h4mjaJsbrM — OSVALDO (@VALLEOVA) January 26, 2026 "A causa de las lluvias en la alta montaña se registran desprendimientos de material sobre la calzada y en los distintos sectores de cobertizos en el sector chileno que impiden la transitabilidad", explicaron.

WhatsApp Image 2026-01-25 at 22.15.15 Por el cierre, cerca de 300 vehículos y 20 colectivos de pasajeros quedaron varados a la espera de la reapertura del paso a Chile. Según explicaron desde la coordinación del paso a cargo de Justo José Bascolo, se realizó el aparcamiento en conjunto con personal de Gendarmería Nacional y la Policía de Mendoza, en calle de retorno de la YPF a la espera de la apertura.

En tanto, a las 10 se reunirán las autoridades de ambas coordinaciones para determinar qué sucederá a lo largo de la jornada. De todas maneras, desde Chile informaron que están con muchas complicaciones en la Ruta 60.

Para evitar contratiempos, se recomienda monitorear la información oficial del paso tanto del lado chileno como del argentino.