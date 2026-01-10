El paso a Chile opera con demoras leves para vehículos particulares

En el complejo Roque Carranza la espera es de 10 minutos, mientras que del túnel a Los Libertadores se registra bajo flujo vehicular.

El Sistema Integrado Cristo Redentor presenta este sábado una operatoria ágil para vehículos particulares, con demoras moderadas y buen nivel de fluidez en ambos complejos fronterizos.

Del lado argentino, en el complejo Roque Carranza, el tiempo de espera estimado es de 10 minutos, sin congestión significativa en los accesos. En tanto, desde el túnel internacional hacia el complejo chileno Los Libertadores, se registran demoras aproximadas de 40 minutos, con poca cantidad de vehículos en fila, lo que permite una circulación ordenada y sin mayores inconvenientes.