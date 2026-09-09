El padre de Emi Troncoso reveló cómo fue la operación y contó cómo sigue la recuperación

Emi Troncoso , la niña mendocina de 12 años que esperaba un trasplante de corazón, recibió el órgano el lunes por la tarde, luego de más de 130 días de espera. La intervención comenzó alrededor de las 16.30 y se extendió durante más de ocho horas. Su papá, Cristian Troncoso, contó en MDZ Club cómo atraviesa la recuperación.

“Y mira, gracias a Dios, Emilia ahora viene bien. Hay que esperar, obviamente, las 72 horas que es después del post operatorio. Ella viene respondiendo bien, gracias a Dios, está despierta, por ahí un momento que se duerme, por supuesto, ha sido una operación muy grande”, relató en la 105.5 FM MDZ Radio .

El padre explicó que la niña "está consciente, ya habla, o sea, se comunica con nosotros, de hablar no habla porque tiene una traqueotomía, pero se comunica con nosotros y por lo menos nos hace saber de que está bien”.

La familia se enteró el sábado de que existía un posible donante. Según relató Troncoso, debieron esperar hasta el lunes para recibir la confirmación definitiva.

“Así que desde el mediodía nos confirmaron que sí, que estaba todo dado para que ella reciba el órgano. Así que ahí nomás activaron todo el protocolo y bueno, arrancó la espera, la parte más ansiosa, inclusive lo más duro y por ahí difícil que es decírselo a ella”.

Emilia, según su papá, recibió la noticia con una mezcla de miedo y alegría. “Y la verdad que fue un momento lindo, ella tenía mucho miedo, por supuesto, es lógico. Todo, yo creo que cualquier persona podría tener miedo, pero ella estaba contenta”.

“Estaba contenta de que se acabó la espera, de que ella iba a pasar a otras instancias, y que iba a poder tener ya lo que venía preparándose, que fue bastante, fue duro, fue con muchos dolores, muchas cosas, así que bueno. Gracias a Dios, ella lo recibió de buena manera”, agregó.

Ahora, la familia espera la evolución de la niña después de una intervención compleja. Troncoso explicó que durante la cirugía también debieron retirar el dispositivo Berlin, utilizado durante su tratamiento, y limpiar los tejidos que se habían formado alrededor.

“Fue muy trabajoso lo que tuvieron que hacer los cirujanos de acá del hospital. Pero bueno, hay que esperar ahora. Lo importante es que ella está bien, ella no se siente mal y bueno, hay muchas cosas que se tienen que acomodar”.

El próximo paso será avanzar en la recuperación y rehabilitación. “Después de eso, me imagino que ella volverá a empezar a hacer su rehabilitación como la venía haciendo y bueno, yo creo que el próximo paso es empezar a sacar un poco el respirador y que la traqueotomía ya no...”.

El mensaje del papá sobre la donación

Durante la entrevista, Troncoso también se refirió a la familia del donante, cuya identidad permanece bajo anonimato. El proceso, dijo, le generó una reflexión difícil desde el comienzo de la enfermedad de su hija.

“Yo siempre fue mi mayor no sé cómo explicártelo, si miedo, frustración, no sé, no sé cómo explicártelo porque yo al ser papá me es muy difícil poder entender de que necesitamos que una vida se vaya para que otra se quede”.

Sin embargo, destacó la posibilidad que la donación representa para otras personas. “Por más que la vida que se va es la que vino realmente para darle la segunda oportunidad a un montón de niños, porque esa sola personita no solamente le dio la posibilidad a Emi, sino a un montón de niños que necesitan de órganos”.

Y dejó un mensaje para esa familia: “La verdad que les diría que acá está su angelito, está mi nena”.

Finalmente, pidió tomar conciencia sobre la importancia de la donación. “Yo creo que tenemos que entender realmente la importancia de lo que es ser donante. No solo es de órganos, sino de sangre también. Hay mucha gente que necesita”.

“Es un pequeño gesto de amor y es un gesto de amor que uno no se imagina la importancia que trae hasta que uno no se da cuenta y está como en un lugar como este, pero realmente seamos muy, muy, muy conscientes de que la donación de órganos y la donación de sangre es el regalo más bonito que le pueden dar a cualquier ser humano”.