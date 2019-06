El joven golpeado en Tunuyán despertó tras permanecer 14 días en coma

“Estamos felices. El jueves los doctores le comenzaron a sacar el respirador y ayer pudo respirar por sus propios medios”, afirmó este sábado Nicolás Mamaní acerca de la salud de su hermano, José, quien a fines de mayo resultó brutalmente agredido por tres sujetos que le robaron su bicicleta en el departamento de Tunuyán y que por ello tuvo que ser derivado al hospital Fleming de la Ciudad de Mendoza.

"La alegría mayor la tuvimos anoche cuando empezó a abrir de a poquito los ojos, de hecho hoy amaneció mucho más consciente” agregó el hermano José, quien días atrás había sido brutalmente golpeado por tres sujetos que le robaron su bicicleta en el departamento de Tunuyán. Por la gravedad de las heridas tuvo que ser derivado al hospital Fleming de Ciudad.

“José nos mueve la cabeza y nos responde si o no, incluso las extremidades las mueve bien, no con fuerza pero las mueve. Estamos muy felices porque de a poco está evolucionando bien, aunque todavía no habla. Queremos agradecer a todas las personas que nos llaman, nos escriben y rezan por la recuperación de Cheche”, dijo Nicolás, según reprodujo el portal del Valle de Uco El Cuco Digital.

El hecho se registró a fines de mayo último en la calle Calderón, a la altura del barrio 26 de Enero de Tunuyán. José "Cheche" Mamaní iba a la escuela en bicicleta cuando fue interceptado por tres delincuentes, quienes lo golpearon con una piedra en la cabeza para robarle el rodado.

El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Scaravelli. Tras ser asistido, se decidió derivarlo al Hospital Fleming de Mendoza, donde lo operaron y allí permane internado, a la espera de que con estas novedades mejore su evolución.

"Cheche" asiste al Instituto Pío X de Tunuyán y juega al rugby en las inferiores del club Los Cuervos. A través de WhatsApp y redes sociales, los familiares y amigos del joven desde hace 15 días iniciaron una cadena de oración pidiendo por su pronta recuperación.