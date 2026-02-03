El impactante mural escondido de Manuel Belgrano: un rincón del barrio que guarda memoria

Un punto de Flores donde el arte y la memoria se cruzan con la historia cotidiana y sorprenden al paso; así se descubre el mural de Manuel Belgrano en Flores.

Caminar por los barrios porteños siempre nos reserva hallazgos inesperados, pero pocos tan significativos como el mural de Manuel Belgrano en Flores, una obra que convierte una pared cotidiana en un punto de encuentro entre historia, arte, cultura urbana y memoria viva.

En una esquina tranquila del barrio de Flores, donde la vida cotidiana convive con huellas profundas de la historia argentina, un mural le devuelve presencia a una figura fundacional: Manuel Belgrano. La obra, emplazada en el Pasaje Ignacio Fermín Rodríguez y Membrillar al 800, no es solo una intervención artística, sino un gesto de memoria colectiva que transforma el espacio público en un territorio de identidad y pertenencia. A pocas cuadras de la casa donde vivió el papa Francisco en su infancia y de la plazoleta Herminia Brumana, el mural dialoga con un barrio cargado de historias que van mucho más allá de sus propias fronteras.

mural manuel belgrano Mara Jimena Alincastro Acosta La obra, creada por el artista Gabriel Corocher junto a vecinas y vecinos de la zona, tiene algo que va más allá de lo estético. No es solo pintura sobre una pared. La iniciativa nació en 2020 impulsada por el artista, aunque la pandemia postergó su realización. Recién en 2022, con el acompañamiento del Área de Cultura de la Junta Comunal 7, a cargo del comunero Julián Cappa, el proyecto tomó forma concreta. Desde el inicio tuvo un fuerte componente participativo. vecinas y vecinos de distintas edades se sumaron al trabajo, ocupándose de la obra como algo propio.

Esa dimensión colectiva resignifica la figura de Belgrano: no aparece ya congelada en el bronce ni en la rigidez de un manual escolar, sino reinterpretada desde una sensibilidad contemporánea que acerca su figura al presente. Y de algún modo también como símbolo de compromiso cívico y construcción comunitaria. Con el tiempo, el mural trascendió su condición de intervención artística para convertirse en un hito cultural del barrio. Fue declarado de interés cultural tanto por la Junta Comunal N° 7 como por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, reconocimientos que subrayan su valor patrimonial y su aporte a la vida cultural de la zona. Lo que llama la atención no es únicamente la figura del prócer, sino el modo en que está integrada al entorno.

mural manuel belgrano Mara Jimena Alincastro Acosta El mural no impone solemnidad: conversa con la escala del pasaje, con la vida de quienes lo transitan a diario, con los chicos que juegan cerca y con los vecinos que lo sienten parte de su espacio habitual. Saber que fue pintado de manera colectiva, con la participación de personas con un buen propósito, refuerza esa sensación de pertenencia. Es una obra que no cayó del cielo: nació del lugar y de su gente. Los colores, las texturas y la escala elegida construyen una presencia firme pero cercana, que invita a mirar sin distancia. No se trata de una postal fija, sino de una escena que respira: paredes con historia, tránsito cotidiano, voces que pasan. En ese cruce entre lo histórico y lo cotidiano, el mural logra algo poco frecuente: que el pasado deje de ser una fecha y se vuelva experiencia visual.