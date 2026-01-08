El impactante descenso en bicicleta de más de mil metros por la montaña mendocina

Un video que empezó a circular en redes sociales dejó a más de uno con la boca abierta: un grupo de riders bajando en bicicleta por una ladera imponente de la alta montaña mendocina, entre rocas, pendientes extremas y un paisaje que parece de otro planeta. Las imágenes se volvieron virales y despertaron curiosidad, asombro y también preguntas sobre una disciplina que crece en silencio.

Uno de los protagonistas de ese descenso es Mariano Díaz, rider y fotógrafo deportivo, quien explicó a MDZ que la experiencia se realizó “en la zona del Cristo Redentor, en alta montaña , Mendoza, justo en el límite con Chile”, detalló. No se trata de un circuito armado ni de una pista señalizada: “Es terreno natural, sin pistas marcadas”, aclaró.

La salida reunió a unas 20 personas y no fue improvisada. “La bajada tiene entre 900 y 1.200 metros de desnivel negativo, dependiendo la línea que se elija”, contó Díaz. El grupo eligió el último fin de semana para hacerlo: “Fuimos para arrancar el año, aprovechando el buen clima, que en alta montaña es clave para poder hacerlo de forma segura”, explicó Mariano.

Lejos de ser una moda pasajera, el descenso en bicicleta forma parte de la vida de este grupo desde hace años. “La mayoría somos amigos de hace mucho tiempo, con quienes compartimos viajes, carreras, proyectos y este tipo de salidas”, explicó Mariano, dejando en claro que la confianza y el conocimiento mutuo también juegan un rol importante.

En este caso, la disciplina que practicaron fue freeride, una variante del descenso. “Es bajar por terreno natural sin pistas ni señalización”, señaló, aunque remarcó que no es algo librado al azar. “Es muy importante leer el terreno y las condiciones del momento”, agregó.

Mariano Díaz

Para estas bajadas se necesita equipamiento específico. “Usamos bicicletas de descenso o enduro, con gran recorrido de suspensiones, buenos componentes y, lo más importante, muy buenos frenos”, detalló. A eso se suma protección completa: cascos integrales, antiparras, rodilleras, pechera y guantes, entre otros elementos.

Miedo y adrenalina

Mariano Díaz

El riesgo está presente y no se niega. “Las lesiones son un riesgo constante, eso se asume desde el inicio”, dijo Díaz, y remarcó la importancia de la responsabilidad. No se trata solo de bajar rápido, sino de saber hasta dónde. “El miedo está en todo momento, se aprende a manejarlo”, reflexionó.

Mariano empezó con el descenso hace unos 15 años y hoy combina esa pasión con su trabajo. “Me dedico a la fotografía deportiva, específicamente de descenso y enduro”, contó. Muchas veces su rol es capturar a sus amigos en plena acción, tanto en Mendoza como en distintas carreras del país.

Una disciplina que crece y crece

Mariano Díaz

La provincia, según su mirada, tiene un potencial enorme. “Mendoza es el lugar ideal para practicar descenso y la comunidad está creciendo mucho”, afirmó y destacó a “220 CREW”, una marca de indumentaria que desde Mendoza acompaña a los riders. Aunque también marcó una deuda pendiente: “Todavía nos falta más apoyo e infraestructura”. Mientras tanto, los riders siguen buscando nuevas líneas, mejores pistas y momentos como el que quedó registrado en el video que sorprendió a todos.