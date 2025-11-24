El "Homo Competens": La visión del ser humano que impulsa la educación del siglo XXI

En los pasillos de universidades, centros de formación profesional y empresas, una palabra resuena con fuerza: competencias . Este enfoque, que busca formar a individuos a través de la adquisición y desarrollo de habilidades y capacidades, no es solo una moda pedagógica; es una profunda declaración sobre qué tipo de ser humano necesitamos y queremos construir en la sociedad actual.

Detrás de currículos reestructurados y métodos de enseñanza innovadores, subyace la visión del "Homo Competens": un individuo activo, adaptable y centrado en la acción.

La educación tradicional, anclada en el modelo de la Ilustración, concebía al hombre como un recipiente que debía llenarse de conocimiento. El valor residía en el saber teórico (el famoso "saber"), medido a través de la memoria y la reproducción de contenidos. El enfoque por competencias rompe con esta visión pasiva. Visualiza a la persona no como un almacén de saberes inertes, sino como un taller en constante funcionamiento. Aquí, la premisa es que el conocimiento solo tiene valor cuando se traduce en una acción eficaz dentro de un contexto real.

La competencia se define como la movilización integrada de tres pilares. El Saber: Los conocimientos teóricos. El Saber Hacer (Habilidades): Las destrezas prácticas y procedimentales. El Saber Ser (Actitudes): Los valores, la ética, la proactividad y la capacidad de trabajar en equipo. El hombre competente es, por lo tanto, aquel que sabe combinar estos elementos para solucionar un problema complejo o lograr un objetivo determinado.

Si hay algo que define el siglo XXI es la velocidad del cambio. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, haciendo que muchos conocimientos específicos se vuelvan obsoletos en pocos años. Esta realidad ha forzado un cambio en la visión del ser humano : ya no puede ser un especialista estático, sino un aprendiz constante.

El "Homo Competens" es, ante todo, un ser adaptable y flexible. Se le exige no solo tener ciertas habilidades técnicas hoy, sino poseer la capacidad de aprender nuevas habilidades mañana. La clave no está en memorizar datos, sino en desarrollar capacidades transversales como:

Pensamiento crítico: para analizar la información y discernir su validez.

Resolución de problemas: para enfrentar escenarios nuevos e inciertos.

Creatividad e innovación: para generar soluciones originales.

Autonomía y autorregulación: para gestionar su propio desarrollo profesional (ser un "lifelong learner").

La demanda del mercado laboral y la ética de la acción

Este cambio de paradigma no es ajeno a las demandas empresariales. El mercado laboral ya no busca títulos, sino evidencias de desempeño. Una persona es valiosa si puede generar resultados y si su comportamiento (su saber ser) se alinea con la cultura y la ética de la organización.

Sin embargo, esta visión encierra también un riesgo: reducir al ser humano a una mera pieza productiva o a un "capital humano" cuantificable. El debate ético se centra en asegurar que la formación por competencias no se limite a entrenar mano de obra funcional, sino que también promueva una ciudadanía crítica y responsable. Por esto, la formación en competencias debe formar íntegramente a las personas y formarlo solo para ser un engranaje eficaz para las demandas del mercado laboral.

Formar en competencias no es solo preparar para el empleo; es preparar para la vida. Es dotar a las personas de las herramientas necesarias para ser agentes de su propio destino y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y dinámica. El "Homo Competens" es, en esencia, la respuesta educativa a un mundo que valora, por encima de todo, la capacidad de actuar y transformar. ¿Estamos formando personas funcionales o ciudadanos plenos con este enfoque?

El debate está abierto.

* Mg. Juan Manuel Ribeiro, especialista en educación