El Gobierno mirará de reojo lo que prevé hacer el Congreso: así será la agenda de la semana

Comienza una nueva semana , y las noticias se actualizan en el país. Para los próximos cinco días se esperan novedades en el Poder Legislativo , tanto en la cámara alta como en la baja. Ante esto, el Gobierno observará su comportamiento.

Se prevé una semana que tendrá complicaciones para quienes deben utilizar el transporte aéreo para viajar.

Semana a puro fútbol . El seleccionado sub 20 argentino continúa en la fase de grupos del Mundial de Chile 2025 en busca de un nuevo triunfo ante Australia, mientras que River intentará ganarle a Racing y pasar a las semifinales de la Copa Argentina .

Se espera una semana algo con condiciones algo inestables para gran parte del país, pero con temperaturas primaverales, según la información publicada por el Servicio Meteorológico Nacional .

El Senado prepara una semana de alta intensidad que culminará el jueves 2 de octubre con la votación de los vetos presidenciales a los proyectos de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría , con eje en el Hospital Garrahan .

El Senado le dio un nuevo revés al Gobierno N/A

Pero antes, la agenda incluirá también reuniones de comisión sobre evasión fiscal, interpelaciones a funcionarios y un proyecto para regular apuestas online.

El martes, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales intentará avanzar con el dictamen del proyecto que agrava las penas para evasores fiscales. La iniciativa, con media sanción de Diputados, fue postergada la semana pasada por falta de quórum, lo que generó reclamos en el Salón Arturo Illia.

El miércoles se anticipa como la jornada más intensa de la semana legislativa. La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la cordobesa Alejandra Vigo, convocó a un plenario para tratar múltiples pedidos de interpelación a funcionarios nacionales.

Por último, otro punto fuerte será la plenaria de las comisiones de Salud, Legislación General y Asuntos Penales, que debatirá el proyecto aprobado en Diputados para prevenir la ludopatía y regular las apuestas en línea. El avance de las plataformas digitales y el impacto en adolescentes y jóvenes será uno de los ejes de la discusión.

Semana con complicaciones para viajar: posibles paros aéreos

Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) llevarán adelante este lunes una asambleas en todos los aeropuertos del país para reclamar mejores condiciones laborales al Gobierno de Javier Milei. La medida fue impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

paro de controladores aéreos Archivo

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que “la seguridad de los vuelos se encuentra en peligro” debido a que la ANAC “desconoce auditorías internacionales y genera una crisis profunda en el sistema aerocomercial argentino”.

Aguiar aseguró que actualmente “la capacidad de control en 21 aeropuertos está seriamente afectada por la falta de personal”. Y agregó que el congelamiento salarial, la flexibilización de las condiciones de trabajo y los recortes presupuestarios “son señales claras de negligencia e irresponsabilidad oficial”.

Fútbol: Mundial Sub 20 y Copa Argentina

Este martes el seleccionado argentino irá por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20 que se está desarrollando en Chile.

Argentina Sub 20 vs Cuba Alejo Sarco, la exjoya de Vélez (hoy en el Bayer Leverskusen) marcó los dos primeros goles del conjunto argentino en el Mundial Sub 20. Prensa AFA

La pelota rodó en Chile para la Argentina durante el pasado domingo una nueva edición del Mundial Sub 20. El seleccionado argentino goleó de manera cómoda a Cuba por 3 a 1.

El combinado albiceleste que integra el grupo D, jugará este martes frente a Australia desde las 20 horas. Por último y para finalizar la fase de grupos enfrentará a Italia el sábado 4 de octubre.

Podés disfrutar del partido a través de la cobertura en vivo de MDZ o mirarlo en la plataforma del canal de televisión abierta de Telefe.

River jugará este jueves por los cuartos de final de la Copa Argentina y deberá enfrentar a Racing de visitante. El combinado dirigido por Marcelo Gallardo visitará el “Cilindro de Avellaneda” a partir de las 18 horas.

Gustavo Benítez da indicaciones en River-Deportivo Riestra. Gustavo Benítez da indicaciones en River-Deportivo Riestra. FotoBaires

River enfrentará a Racing luego de perder, de local, frente a Deportivo Riestra por 2 a 1. Por su lado, el equipo de Avellaneda dirigido por Gustavo Costas llegará después del empate ante su clásico rival por 0 a 0.

Podés disfrutar del partido a través de la cobertura en vivo de MDZ o mirarlo en la plataforma de streaming de ESPN y Disney+.

Semana primaveral y algo inestable: así estará el tiempo en el país

La Ciudad de Buenos Aires comenzó la semana con sol y con buena temperatura. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, se prevén días que estarán por encima de los 14° y con máximas que podrían alcanzar los 23°. Sin embargo, se prevé nubosidad para toda la semana.

buenos aires Será una semana soleada y sin precipitaciones de lluvia en el AMBA. GCBA

El norte del país comenzó la semana con sol y con lluvias. El noreste inició la jornada con tormentas, mientras que el noroeste mantiene condiciones estables. Sin embargo, se prevén más lluvias para el resto de la semana. En torno a las temperaturas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional, el norte argentino tendrá mínimas que rondarán los 13° y con máximas cercanas a los 30°.

El centro del país, inició la semana con sol y con temperaturas amigables, sin embargo, según informó el ente nacional se prevén lluvias durante la jornada del martes.

El sur comenzó la semana sin lluvias pero con temperaturas un poco más elevadas. Según informó el ente nacional, esta semana tendrán máximas cercanas a los 20° y mínimas que rondarán los 8°.

mapa_alertas SMN

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, hasta el momento se ha reportado la alerta amarilla para la región sur y norte. Para la zona patagónica la alerta rige por viento, mientras que para el noreste argentino, la información que compartió el ente nacional es por tormentas.