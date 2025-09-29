¿Otro caso $LIBRA? Investigan la aparición de un token en un sitio oficial del Gobierno

Un sitio oficial del Gobierno , asociado al Hospital Nacional Sommer , desató una alarma este domingo al publicar la promoción de una criptomoneda llamada “ Sommer Token ”.

Sin una aclaración oficial hasta el momento, el activo es presentado como "la moneda digital oficial" del Estado nacional para "combatir la inflación ".

La publicación, que utiliza un dominio .gob.ar, define la Sommer Token como una "iniciativa revolucionaria del Gobierno Nacional" diseñada para "estabilizar la economía , combatir la inflación y democratizar el acceso a las finanzas digitales".

El sitio asegura que la criptomoneda cuenta con un 100% de respaldo del Estado nacional, garantizado por las reservas del Banco Central y activos soberanos del país. Además, promete un 0% de comisiones por su compra.

La moneda está construida sobre la blockchain de Solana , la misma plataforma utilizada para el lanzamiento de la fallida $ LIBRA , según informa ambito.com.

Rápidamente, la promoción encendió las alarmas entre los especialistas. El programador Javier Smaldone alertó en X sobre el riesgo de una "criptoestafa presidencial".

Sommer token

Smaldone señaló que el dominio pertenece al Hospital Nacional Sommer y apunta a un servidor externo, lo que sugiere un posible hackeo o una operación fraudulenta similar al caso $LIBRA.

Este incidente ocurre poco después de que la cuenta oficial de X de la Policía Federal Argentina fuera hackeada para promocionar otras criptomonedas virtuales ($MIRA y $XPL), lo que subraya la vulnerabilidad de los dominios estatales ante este tipo de ciberataques.