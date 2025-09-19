Escándalo $LIBRA: Martínez De Giorgi rechazó asumir la causa que involucra a Javier Milei

Javier Milei quedó bajo investigación por la criptomoneda $LIBRA y la Cámara definirá si la causa se unifica con la de su hermana Karina.

El expediente por $LIBRA se originó luego que se denunciara al presidente Javier Milei por una publicación en la red social X

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó este jueves hacerse cargo de la investigación por el fallido lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, en la que está imputado el presidente Javier Milei. La definición final quedará en manos de la Cámara Federal porteña.

El magistrado sostuvo que comparte el criterio de que la causa debería tramitarse junto con la denuncia por presuntas dádivas que tiene a Karina Milei como imputada, pero recordó que la Cámara ya había fijado un criterio contrario. “Las últimas decisiones adoptadas por el Superior que guardan relación con la materia han establecido un criterio diferente”, señaló en la resolución.

Los argumento de Martínez de Giorgi para rechazar la causa Martínez De Giorgi respondió así a la decisión de Ariel Lijo, quien como subrogante del juzgado de María Servini se declaró incompetente en la causa $LIBRA y la remitió por “conexidad”. “No corresponde aceptar la competencia atribuida hasta tanto tal situación no sea revertida a partir de una nueva intervención de la Alzada”, aclaró el juez.

La investigación por $LIBRA se abrió tras un posteo del presidente en X, el 14 de febrero, en el que escribió: “¡¡¡La Argentina liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Vivalalibertadproject.com”.

En paralelo, Martínez De Giorgi instruye la causa iniciada por una denuncia de los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro contra la secretaria general de la Presidencia. Los legisladores pidieron que se investigue si Karina Milei incurrió en delitos vinculados a dádivas.