El fuerte reclamo de Valentina Bassi en contra del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Las palabras de Valentina Bassi en el Congreso

En ese contexto, Valentina Bassi se sumó a la protesta en contra del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el lunes 4 de agosto. La actriz argentina, madre de Lisandro, un adolescente de 17 años con autismo, expresó contundente: “La manifestación me toca muy de cerca. Es súper emocionante esta marcha en particular. Somos un montón. La verdad es que hay mucha presencia policial y estamos muy preocupados por eso, pero tenemos que estar acá. No se puede vetar la Ley”.