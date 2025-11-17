El Frank Romero Day sumará nuevos espectáculos y una gran banda de rock en 2026

El Teatro Griego Frank Romero Day ya no será únicamente epicentro de la Fiesta Nacional de la Vendimia . O al menos ese es el objetivo del Gobierno de Mendoza. El plan comenzó en 2025: desde una fiesta electrónica hasta la performance de una banda de gran calibre como Los Piojos , el espacio demostró ser idóneo para alojar diferentes espectáculos.

Un proyecto que continuará a lo largo del 2026, según confirmó el subsecretario de Cultura, Diego Gareca . De hecho, el funcionario adelantó que una "gran banda" de rock nacional ya estuvo recorriendo el Frank Romero Day para presentarse en la provincia en septiembre de 2026. Si bien evitó dar mayores precisiones, ya que están "ultimando detalles", confirmó que se trata de uno de los grupos más importantes de la escena argentina.

"Se va a seguir usando el Teatro Griego para otras actividades. Estamos acordando la llegada de otra banda para fines de septiembre. Es una gran banda de rock", puntualizó Gareca en diálogo con MDZ Radio .

Al escuchar Frank Romero Day , la asociación es directa con la Fiesta Nacional de la Vendimia. Sin embargo, el espacio demostró ser una locación capaz de recibir espectáculos de gran escala, que generan un importante impacto no solo en la cultura sino también en la economía de Mendoza.

La primer prueba de esto fue la visita de Los Piojos. A pesar de que en un principio se cuestionó la capacidad del Teatro Griego para recibir un show de la magnitud de la banda liderada por Ciro Martínez, las dudas quedaron en el olvido después del recital.

Los Piojos hicieron vibrar a más de 30 mil personas en el Frank Romero Day. Foto: Maru Mena / MDZ Los Piojos hicieron vibrar a más de 30 mil personas en el Frank Romero Day. Maru Mena / MDZ

"Fue fabuloso, tuvo una repercusión increíble. El espacio permite diferentes intervenciones también desde lo visual, y hoy es tiempo no solo de escuchar, sino de pasar por toda la experiencia que ofrece un recital. Es un lugar que gustó y mucho. Por supuesto que tiene limitaciones en cuanto a la época del año en que se puede usar. Nos la jugamos con Los Piojos en mayo y fue maravilloso", expresó Gareca.

Los Piojos se presentaron en el Teatro Griego Frank Romero Day el 3 de mayo de este año, en su regreso a la provincia de Mendoza después de 15 años. Fue el propio Ciro Martínez quien escogió el lugar para tocar, y no se equivocó. Con entradas agotadas, cerca de 30 mil personas disfrutaron de la vuelta de la mítica banda.

Otros usos del Frank Romero Day

Luego de Los Piojos, el Frank Romero Day alojó una importante fiesta electrónica: Øostil y Magdalena, dos DJ reconocidos a nivel mundial, se presentaron el 13 de septiembre en Mendoza.

Como se hizo para el concierto de rock, la pista de la fiesta se armó tanto en el escenario como en la fuente, con una importante puesta de luces y pantallas. El show contó con la presencia de miles de mendocinos y turistas, que disfrutaron del evento.

A la espera de nuevas confirmaciones para 2026, el Teatro Griego alojará el Acto Central y la repetición de la Fiesta de la Vendimia, el 7 y 8 de marzo, respectivamente. Además, el lunes 9 de marzo será el turno del show musical, que tal como sucedió este año, quedará en manos de una productora encargada de buscar a los artistas y gestionar los conciertos.