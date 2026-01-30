El equilibrista: Miguel Gandolfo presenta una muestra que desafía la gravedad

El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) inaugura El equilibrista , una exposición del artista Miguel Gandolfo que propone un recorrido sensible y reflexivo por la escultura contemporánea, el cuerpo y el equilibrio.

La muestra puede visitarse hasta el 15 de febrero, con entrada gratuita, en el subsuelo de Plaza Independencia, y contará además con una visita guiada a cargo del artista, el miércoles 11 de febrero a las 18:00 horas, una oportunidad única para profundizar en el proceso creativo y conceptual de la obra.

La muestra El equilibrista, del artista Miguel Gandolfo , con curaduría de Antonella Pezzola y Mariel Matoz , propone una investigación sensible sobre la forma, la gravedad y el equilibrio, a partir de la escultura en madera como lenguaje central.

“ Al principio, la curva. Esa forma sinuosa de desestabilizar el horizonte ”, escriben las curadoras, marcando el eje conceptual de una exposición donde la curva aparece como desafío plástico y conceptual. Un punto de inflexión en la obra de Gandolfo, quien en etapas anteriores había trabajado con piezas aéreas, nudos y estructuras columnares donde la gravedad parecía negarse o resolverse únicamente por el peso.

La llegada de la curva introduce la tensión y abre un nuevo proceso de investigación: “ Un ancla hacia el suelo que busca permanentemente el equilibrio. Que hace bailar a la madera, sacudirse el polvo de la gravedad ”. Ese movimiento también se refleja en el trabajo de archivo que acompañó el desarrollo de la muestra, un recorrido minucioso por registros de obras, fotografías, documentos institucionales, prensa, libros y catálogos.

“La línea de una vida. El archivo como la memoria de un pájaro, la posibilidad de verlo todo a la vez”, señalan Pezzola y Matoz, al describir un proceso que permitió observar la trayectoria del artista y, al mismo tiempo, detectar la aparición de nuevas formas. En las obras realizadas durante el último año, Gandolfo vuelve a la figuración sin abandonar el lenguaje geométrico que caracteriza su producción.

Las nuevas esculturas establecen una relación directa con el cuerpo y su representación en la cultura visual contemporánea. Desde allí, el artista propone “un juego de traducción geométrica de la Historia del Arte”, donde dialogan referencias como Vitruvio, Duchamp o Curatella Manes, en una suerte de fiesta de formas y guiños compartidos.

El Equilibrista - Foto: Antonella Pezzola El Equilibrista - Foto: Antonella Pezzola

Lejos de una mirada retrospectiva, la curaduría propone acompañar la obra “imitando su gesto mínimo”, destacando cómo, con materiales elementales y formas simples, Gandolfo investiga posibilidades espaciales y compositivas. “Apenas un color, una luz, que acompañe a Miguel como un equilibrista sobre las líneas del dibujo”, escriben las curadoras.

La exposición se completa con un conjunto de pequeños cuerpos ensamblados en madera: “simpáticos semihumanos que en espejo nos invitan a jugar”, y que conectan el taller, el archivo y el museo en una coreografía donde cambian las escalas y se amplían las posibilidades de la forma.

Información para disfrutar de la muestra

Lugar: Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM)

Dirección: Subsuelo de Plaza Independencia, Ciudad de Mendoza

Fechas: Hasta el 15 de febrero

Horarios de visita:

Martes a viernes: de 10:00 a 19:00

Sábados y domingos: de 16:00 a 20:00

Actividad especial:

Visita guiada con el artista y las curadoras

Miércoles 11 de febrero | 18:00 horas

Entrada: Gratuita