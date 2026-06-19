El desafío de adaptarse al cambio demográfico

El filósofo estoico Séneca escribió hace casi dos mil años una frase que hoy parece describir con precisión el desafío que enfrenta la educación privada en la Ciudad de Buenos Aires : “Ningún viento será bueno para quien no sabe a qué puerto se encamina”. El sector atraviesa una transformación profunda que excede las crisis económicas habituales y obliga a replantear estrategias de gestión, organización y crecimiento.

Los datos muestran un fenómeno estructural: cada vez nacen menos chicos y, en consecuencia, disminuye la cantidad de alumnos que ingresan al sistema educativo . En este contexto, la continuidad de muchas instituciones dependerá menos de su trayectoria o prestigio y más de su capacidad para adaptarse a una nueva realidad demográfica.

Entre 2022 y 2025, la matrícula del nivel primario de gestión privada en la Ciudad se redujo en 8.579 estudiantes, lo que representa una caída del 6,5%. Sin embargo, el comportamiento no fue homogéneo. Mientras el segundo ciclo de la primaria (de 4° a 7° grado) prácticamente se mantuvo estable, con una variación de apenas -0,2%, el primer ciclo (de 1° a 3° grado) sufrió una disminución del 11,5%.

La situación es aún más preocupante en el nivel inicial. Entre las salas de 2 a 5 años, la matrícula cayó un 17,7% en apenas tres años. Este dato anticipa un fenómeno inevitable: los jardines que hoy tienen menos alumnos serán las primarias con vacantes ociosas dentro de pocos años. Las proyecciones demográficas refuerzan esta tendencia. Los nacimientos que alimentaban las cohortes escolares anteriores alcanzaban los 132.704 casos, pero se estima que caerán a 109.502 en 2027 y a apenas 95.002 en 2029. Como consecuencia, se proyecta que entre 2025 y 2029 la educación primaria privada perderá 28.526 alumnos, equivalente a una contracción del 23,1% de su matrícula.

Entre 2022 y 2025, la matrícula del nivel primario de gestión privada en la Ciudad se redujo en 8.579 estudiantes, lo que representa una caída del 6,5%.

Entre 2022 y 2025, la matrícula del nivel primario de gestión privada en la Ciudad se redujo en 8.579 estudiantes, lo que representa una caída del 6,5%. En comunas como Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, el sector concentra hasta el 70% de la oferta educativa . En cambio, en las comunas del sur y sudoeste su participación es considerablemente menor. Paradójicamente, los mayores retrocesos se observan en algunos de los distritos donde la educación privada tiene más peso. La Comuna 13, que reúne a Belgrano, Núñez y Colegiales, lideró la pérdida de estudiantes entre 2022 y 2025 con 1.040 alumnos menos. Por su parte, la Comuna 1 registró la caída porcentual más pronunciada, con una reducción del 9,64% en su matrícula.

El desafío de sostener la estructura

La disminución de estudiantes ya comienza a generar problemas operativos. Actualmente, el nivel primario privado cuenta con 5.143 secciones en toda la Ciudad, pero cada vez son más los cursos que funcionan con pocos alumnos. Existen 72 secciones críticas con menos de diez estudiantes distribuidas en 39 establecimientos. Además, más de una cuarta parte de las secciones existentes —1.316 grados— tienen menos de 20 alumnos. Para instituciones que dependen de las cuotas y de los aportes estatales para sostener sus planteles docentes, estos niveles de ocupación representan una seria amenaza para la sustentabilidad económica. La mayor concentración de aulas con baja matrícula se encuentra en los primeros años de escolaridad, confirmando que el problema tiene origen demográfico y no responde exclusivamente a factores económicos o de gestión.

Entre 2022 y 2025, la matrícula del nivel primario de gestión privada en la Ciudad se redujo en 8.579 estudiantes, lo que representa una caída del 6,5%. Archivo.

Adaptarse para sobrevivir

Frente a un mercado educativo que se reduce de manera sostenida, las escuelas privadas deberán avanzar en procesos de reconversión. La primera tarea será redefinir su propuesta de valor. Ya no alcanza con ofrecer inglés o doble jornada; las familias demandan proyectos educativos innovadores, experiencias de aprendizaje personalizadas y una integración genuina de la tecnología. El segundo desafío consiste en optimizar la estructura institucional. La reorganización de secciones, la revisión de costos y la planificación eficiente de recursos serán decisiones inevitables para sostener la viabilidad de muchas organizaciones. Por último, la retención de alumnos se volverá una prioridad estratégica. En un contexto de menor demanda, incorporar nuevos estudiantes será cada vez más difícil y costoso. La calidad del vínculo con las familias, el acompañamiento personalizado y la capacidad de responder a nuevas necesidades serán factores determinantes para sostener la matrícula.

El invierno demográfico ya llegó a las aulas porteñas

Los colegios que ignoren esta realidad enfrentarán crecientes dificultades. Aquellos que comprendan la magnitud del cambio y adapten sus modelos de gestión tendrán mayores posibilidades de atravesar con éxito una transformación que ya está en marcha. El puerto de destino cambió; ahora el desafío es ajustar las velas.

Mg. Juan Manuel Ribeiro, especialista en educación.