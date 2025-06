El deporte que crece con impronta femenina y en un escenario poco convencional: qué es el flag football

La proyección, aunque modesta en escala, existe. A nivel competencia internacional el equipo de las Dragonas, con Lucas Aurieme como entrenador, tienen en los planes viajar a Chile a fin de año y a Brasil el año que viene. Estos viajes, de concretarse, supondrían una experiencia valiosa para las jugadoras locales en un deporte donde Argentina aún no es potencia continental.

Jimena Aguirre, jugadora desde hace cuatro meses, añade la diversidad de edades: "No importa la edad o complexión: tenemos desde adolescentes hasta mujeres de 54 años" y sintetiza el espíritu: "Cualquiera puede sumarse. Es inclusivo y seguro".

Fútbol Flag (1).jpg Una pausa en el picadito para una foto grupal. Marcos Garcia / MDZ

Circunstancialmente la liga está liderada por varones, pero explican que se debe a que fueron quienes lo pusieron en pie luego de su paso por el fútbol americano donde predomina la categoría masculina. Castellán destaca el liderazgo femenino: "Buscamos que sean coach y árbitras. El 80% de nuestros líderes en formación son mujeres". Alma González (22) es campeona nacional 2021 y añade: "En otros deportes lo masculino domina; aquí es al revés".

En cuanto al deporte en sí mismo, vemos que tiene un enfoque táctico y seguro donde se prioriza la velocidad, agilidad y estrategia sobre el contacto físico y la fuerza bruta. Esto fortalece un entorno comunitario como espacio de pertenencia, especialmente relevante para quienes encuentran en él su principal canal de participación. Alma explica su adhesión: "Mi hermano me invitó hace cuatro años. Me atrapó la dinámica sin contacto". Para Dafne González (18), incorporada hace tres meses, la seguridad es clave: "Es improbable lesionarte: no hay tackles ni golpes fuertes".

Fútbol Flag (5).jpg Marcos Garcia / MDZ

El flag football debutará en los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028, lo cual podemos tomarlo como un gran impulso global que actúa, mínimamente, como un estímulo alentador.

La AMF avanza con pragmatismo:

- Tres categorías: Hasta hace dos semanas era sólo la categoría femenina (80 jugadoras), ahora ya arrancó el kid (15 niños) y en breve lanzan el masculino con un torneo inaugural mixto.

- Arbitraje propio: Primera comisión arbitral formada en 2024.

- Metas internacionales: Torneos en Chile (2024) y Brasil (2025).

Aunque el crecimiento tensiona recursos limitados ya que, por ejemplo, no cuentan con una cancha para entrenar, por eso lo hacen sobre el césped del Parque Cívico. "Los Polideportivos municipales colapsan" explica Castellán y añade que apoyan mucho el deporte en el Poli del barrio La Gloria de Godoy Cruz "pero muchas jugadoras vienen de lejos".

Futbol flga entrenamiento

Un modelo local en desarrollo

El flag football mendocino es un caso de crecimiento orgánico dentro de un deporte todavía pequeño y desconocido en Argentina. Su capacidad para estructurar tres categorías, multiplicar su base femenina y proyectar salidas internacionales lo señala como una liga dinámica y organizada a nivel amateur nacional.

Sin ser aún un fenómeno masivo, su trayectoria ofrece un modelo de desarrollo deportivo basado en la inclusión, la organización y la explotación de las virtudes intrínsecas de una disciplina emergente. Mientras mira hacia torneos internacionales, la liga mantiene los pies en la tierra: escala amateur, pero con impacto tangible.