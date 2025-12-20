El comunicado del colegio por las denuncias contra Marcelo Porcel por abuso de compañeros de su hijo

El caso genera escalofríos e involucra a adolescentes. Y en el medio, un tradicional colegio al cual iban las presuntas víctimas del empresario Marcelo Porcel , acusado de abusar de los compañeros de sus hijos. En las últimas horas se conoció un comunicado del colegio Palermo Chico que fue compartido con la comunidad educativa de ese establecimiento.

El texto que se difundió a la opinión pública informa que la Dirección General del Palermo Chico resolvió desvincular de la institución a la familia del empresario Marcelo Porcel, denunciado por presuntos abusos entre 2022 y 2024.

Las autoridades comunicaron la determinación adoptada, pese al contexto reciente donde Porcel permanecía ausente de la institución debido a una orden judicial que había fijado una prohibición de acercamiento de trescientos metros frente a los damnificados, esta restricción impedía su presencia durante los accesos, las salidas, ceremonias y eventos académicos.

“Queridas familias: nos dirigimos a ustedes con el objeto de reiterar las actuaciones realizadas por el Colegio frente a informaciones periodísticas recientemente publicadas, referidas a presuntos hechos que habrían involucrado a alumnos de esta institución y que habrían tenido lugar fuera del ámbito escolar", dice el comunicado.

“Tan pronto fue informado, el Colegio actuó de manera inmediata, activando los protocolos vigentes, dando intervención al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y poniendo los hechos en conocimiento de las autoridades educativas jurisdiccionales”.

“Deseamos además comunicar que el grupo familiar mencionado dejó de integrar la comunidad educativa. La institución ratifica que la protección y el bienestar de los estudiantes son un eje central de su accionar y expresa su agradecimiento a las familias por la confianza sostenida. Atentamente. Dirección General del Colegio Palermo Chico”.

La causa contra Marcelo Porcel

La causa judicial que investiga al empresario Marcelo Porcel por presunto abuso sexual contra menores volvió a tomar centralidad luego de que las familias denunciantes reclamaran formalmente su detención e indagatoria, al considerar que el expediente reúne pruebas suficientes, pero avanza con una lentitud injustificada.

La causa, que genera conmoción en la comunidad educativa del colegio Palermo Chico, detalla que Porcel, de 51 años, captaba a los compañeros de sus hijos como un "coto de caza". Según la denuncia, el empresario atraía a los adolescentes de entre 13 y 14 años a su domicilio en la torre Le Park o a sus oficinas, donde los inducía a la ingesta de alcohol y apuestas ilegales mediante transferencias de dinero en billeteras virtuales.